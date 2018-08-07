Самые красивые пары России 

Знаменитости ни днём, ни ночью не могут скрыться от поклонников и журналистов. А звёздные парочки — объект особого интереса публики, ведь их слова, действия и даже взгляды неизменно вызывают поток домыслов. Эти союзы можно без сомнений назвать не только интересными, но и красивыми.
1. Кёрлингисты Анастасия Бразгылова и Александр Крушельницкий стали центров внимания на Олимпиаде в Пхёнчхане: эффектная пара выиграла первую для России медаль в кёрлинге.
2. Ксения Бородина и Кубран Омаров умеют интриговать. Они постоянно на виду, но никто достоверно не знает, что происходит в этой паре.
3. Регина Бурд и Сергей Жуков женаты более десяти лет. Им пришлось пройти через финансовые сложности, пережить семейный кризис и справиться с провалами в карьере. Супруги преодолели все препятствия и сейчас воспитывают троих детей.
4. Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв нашли друг друга на ледовом шоу, где Анастасия была ведущей, а Пётр участником. Дружеские отношения перетекли в роман, хотя общественность долго не верила, что искренность чувств Заворотнюк и Чернышёва. Однако вопреки всему они поженились и вместе уже более десяти лет.