Самые красивые пары России

Знаменитости ни днём, ни ночью не могут скрыться от поклонников и журналистов. А звёздные парочки — объект особого интереса публики, ведь их слова, действия и даже взгляды неизменно вызывают поток домыслов. Эти союзы можно без сомнений назвать не только интересными, но и красивыми.

1. Кёрлингисты Анастасия Бразгылова и Александр Крушельницкий стали центров внимания на Олимпиаде в Пхёнчхане: эффектная пара выиграла первую для России медаль в кёрлинге.

2. Ксения Бородина и Кубран Омаров умеют интриговать. Они постоянно на виду, но никто достоверно не знает, что происходит в этой паре.

3. Регина Бурд Сергей Жуков женаты более десяти лет. Им пришлось пройти через финансовые сложности, пережить семейный кризис и справиться с провалами в карьере. Супруги преодолели все препятствия и сейчас воспитывают троих детей.