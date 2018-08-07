32-летняя певица Бьянка вышла замуж

О свадьбе королева отечественного R'n'B сообщила в своем Instagram.

Молодожены встречаются уже больше года. О предстоящей свадьбе стало известно еще в феврале. Тогда артистка выложила фото с обручальным кольцом. Бьянка частенько радует поклонников милыми постами с возлюбленным в своем микроблоге, но в интервью старается не затрагивать тему личных отношений.

@biankarnb

Самые внимательные фанаты красавицы сделали предположение, что Бьянка ждет ребенка. Такие выводы основаны на том, что ранее певица часто выкладывала откровенные фотографии, на которых демонстрировала роскошную подтянутую фигуру, а в последнее время старается избегать снимков в полный рост.

Напомним, что ранее певице приписывали романы с музыкантом Никитой Легостевым, а также с рэпером Серегой. Сама Бьянка никогда не комментировала отношения ни с одним из артистов.