Ещё
32-летняя певица Бьянка вышла замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё

32-летняя певица Бьянка вышла замуж 

WDay.ru 13 часов назад
О свадьбе королева отечественного R'n'B сообщила в своем Instagram.
Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка сочеталась узами брака с гитаристом и продюссером Романом Безруковым. Певица выложила в социальных сетях несколько фотографий с торжества, один из снимков из ЗАГСа девушка трогательно подписала: «Очень люблю своего мужа».
Молодожены встречаются уже больше года. О предстоящей свадьбе стало известно еще в феврале. Тогда артистка выложила фото с обручальным кольцом. Бьянка частенько радует поклонников милыми постами с возлюбленным в своем микроблоге, но в интервью старается не затрагивать тему личных отношений.
@biankarnb
Самые внимательные фанаты красавицы сделали предположение, что Бьянка ждет ребенка. Такие выводы основаны на том, что ранее певица часто выкладывала откровенные фотографии, на которых демонстрировала роскошную подтянутую фигуру, а в последнее время старается избегать снимков в полный рост.
Напомним, что ранее певице приписывали романы с музыкантом Никитой Легостевым, а также с рэпером Серегой. Сама Бьянка никогда не комментировала отношения ни с одним из артистов.
WDay.ru: последние новости
Анастасию Макееву похвалили за отсутствие пресса Меган Фокс продемонстрировала тело в прозрачной сетке Волочкова показала идеальный макияж и ужасные синяки
Женский форум3  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили3
Почему сводит ногу по ночам77
Асмус поделилась пикантным фактом о себе4
71-летняя Ротару поразила своей внешностью45
Шепелев разоблачил сына Рудковской на полиграфе
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
00:54
Дарью Мельникову подозревают в беременности
Звёзды
02:59
32-летняя певица Бьянка вышла замуж
Звёзды
03:01
СМИ: любовница Петросяна беременна
Звёзды
00:40
10 простых способов получить прибавку к зарплате
Психология
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
09:30
Что будет, если каждый день съедать килограмм меда
Еда
00:40
Ким Кардашьян сильно похудела
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение