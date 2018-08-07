Ещё
Российские звезды с мужьями-иностранцами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские звезды с мужьями-иностранцами 

Рамблер 3 часа назад
Никто не знает, когда его настигнет любовь и какой будет вторая половина. Некоторые люди связывают свою жизнь с людьми с других стран и потом бесконечно жалуются на разницу в менталитете, культуре и традициях. Другие же, построив семью с иностранцем, десятки лет проживают в благоденствии и счастье.
1. Актриса Людмила Максакова с 1977 года была замужем за Петером Игенбергсом и родила от него дочь Марию. Пара прожила вместе более 40 лет (в 2018 году Петер ушёл из жизни).
2. Актриса Дина Корзун была замужней дамой и растила сына, когда познакомилась с композитором из Бельгии Луи Франком. Луи не хотел разрушать семью любимой и уехал на два года в Канаду, но в 2001 влюблённые всё-таки стали супругами и сейчас живут в Лондоне.
3. Фотомодель Наталья Водянова в 2001 году вышла замуж за британского аристократа Джастина Портмана. В семье появилось трое детей, но это не спасло брак, и в 2011 году супруги расстались. С 2011 года Наталья состоит в гражданском союзе с французским бизнесменом Антуаном Арно, которому родила двух сыновей.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: любовница Петросяна беременна
«Я в тупике. Жена не хочет детей»17
Почему сводит ногу по ночам77
Погребняк показала, как делает соблазнительные фото
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни21
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
03:01
СМИ: любовница Петросяна беременна
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
09:30
Что будет, если каждый день съедать килограмм меда
Еда
05:43
Узнайте, в чем ваша суперсила
Психология
04:28
Российские звезды с мужьями-иностранцами
Звёзды
08:35
Самые красивые пары России
Звёзды
06:54
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили
Звёзды
10:59
Звезды, спустившие состояния на глупости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение