Российские звезды с мужьями-иностранцами 

Никто не знает, когда его настигнет любовь и какой будет вторая половина. Некоторые люди связывают свою жизнь с людьми с других стран и потом бесконечно жалуются на разницу в менталитете, культуре и традициях. Другие же, построив семью с иностранцем, десятки лет проживают в благоденствии и счастье.
1. Актриса Людмила Максакова с 1977 года была замужем за Петером Игенбергсом и родила от него дочь Марию. Пара прожила вместе более 40 лет (в 2018 году Петер ушёл из жизни).
2. Актриса Дина Корзун была замужней дамой и растила сына, когда познакомилась с композитором из Бельгии Луи Франком. Луи не хотел разрушать семью любимой и уехал на два года в Канаду, но в 2001 влюблённые всё-таки стали супругами и сейчас живут в Лондоне.
3. Фотомодель Наталья Водянова в 2001 году вышла замуж за британского аристократа Джастина Портмана. В семье появилось трое детей, но это не спасло брак, и в 2011 году супруги расстались. С 2011 года Наталья состоит в гражданском союзе с французским бизнесменом Антуаном Арно, которому родила двух сыновей.