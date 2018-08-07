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Ким Кардашьян сильно похудела
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Ким Кардашьян сильно похудела 

Sunmag 13 часов назад
Не так давно поклонники Ким Кардашьян обсуждали, увеличила она губы или нет, но вот сестры Кими беспокоятся совсем о другом. На выходных семейство Кардашьян — Дженнер посетило благотворительный покерный турнир в Лос-Анджелесе, выбрав для светского выхода черный тотал-лук (Ким для такого случая даже надела парик с коротким прямым бобом). Выглядели все как одна ослепительно, но на видео, которое Кими запостила в Stories, слышно, как Хлоя и Кендалл тревожно спрашивают ее, ест ли она вообще хоть что-нибудь.
«В жизни не видела таких худых людей!» — заявила Хлоя, а Кендалл добавила: «Посмотри на себя, ты уже размером с мой клатч. Хватит худеть, анорексичка!» «Сочту за комплимент», — смеясь, ответила Ким и призналась, что весит 119 фунтов (около 53 килограммов), если не считать наращенных волос.
Ох, опасно говорить такое в 2018 году! Подписчики Кими в Twitter тут же недовольно отметили, что радоваться, когда тебя называют анорексичкой, — значит подавать плохой пример подросткам, и для звезды реалити-шоу такое поведение недопустимо. «Вместо того чтобы подбадривать молодых девушек и акцентировать все внимание на внутренних качествах, а не на отметке весов, ты делаешь черт-те что. А самое грустное, что к тебе прислушаются! Своей дочери ты бы тоже позволяла плохо питаться ради худобы?» — вопрошают Ким разозленные пользователи, но она пока ничего не ответила.
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