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71-летняя Ротару поразила своей внешностью
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71-летняя Ротару поразила своей внешностью 

Рамблер 8 часов назад
София Ротару отпраздновала свой семьдесят первый день рождения у себя дома. Близкие и родные певицы подготовили для нее сюрприз, украсив дом надувными шарами и корзинами из цветов, пока именинница еще спала. Проснувшись, артистка очень обрадовалась, увидев, что все украшения выглядят больше как предназначенные для детского праздника. Это ничуть не смутило певицу, ведь София Михайловна в свои годы выглядит намного моложе и поклонники не перестают восхищаться ее внешностью и интересоваться, как же ей удается оставаться такой "девочкой".
Огромное количество поздравлений сегодня весь день появляется в комментариях под постами популярной певицы. Большинство подписчиков пишут о том, что сегодня София Ротару выглядит будто еще моложе, чем обычно.
Певица до сих пор так и не раскрыла свой секрет красоты и молодости.
Женский форум45
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