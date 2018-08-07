71-летняя Ротару поразила своей внешностью

София Ротару отпраздновала свой семьдесят первый день рождения у себя дома. Близкие и родные певицы подготовили для нее сюрприз, украсив дом надувными шарами и корзинами из цветов, пока именинница еще спала. Проснувшись, артистка очень обрадовалась, увидев, что все украшения выглядят больше как предназначенные для детского праздника. Это ничуть не смутило певицу, ведь София Михайловна в свои годы выглядит намного моложе и поклонники не перестают восхищаться ее внешностью и интересоваться, как же ей удается оставаться такой "девочкой".

Огромное количество поздравлений сегодня весь день появляется в комментариях под постами популярной певицы. Большинство подписчиков пишут о том, что сегодня София Ротару выглядит будто еще моложе, чем обычно.

Певица до сих пор так и не раскрыла свой секрет красоты и молодости.