Екатерина Климова показала, как выглядит после душа

Актриса поделилась пикантным снимком.

40-летняя звезда кино Екатерина Климова не прочь побаловать фанатов снимками со съемочной площадки, с процедур красоты и в бикини с пляжа. Ведь актрисе есть чем блеснуть! Ее фигура приводит коллег и поклонников в невероятный восторг. Маму четверых детей называют дюймовочкой. Напомним, она быстро пришла в форму после родов дочери Изабеллы от третьего супруга, Гелы Месхи. Также отметим, что артистка воспитывает 16-летнюю дочь Елизавету от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым и двух сыновей от второго брака с актером Игорем Петренко : 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея.

На днях Екатерина выложила в своем Instagram снимок, который буквально взволновал поклонников. Звезда вышла из душа и стала позировать в полотенце, которое едва прикрывало ее бедра. «Хорошо там, где мы есть», — подписала кадр Климова.

Поклонники не стали скрывать восхищения актрисой и тут же принялись любоваться ее идеальной фигурой!

«Само очарование. Идеальная женщина», «Катя, вы на этом фото словно школьница!», «Как же стать такой стройной, как вы?», «Как можно столько детей родить и иметь такую идеальную фигуру?», «Клевая! Это надо уметь: всегда выглядеть на 20 лет».

Но череду приятных комментариев прервало высказавание одного из пользователя микроблога: «Странная пошла мода! Выкладывать в сеть фото сугубо личные и без одежды, типа: я в ванне, я в душе. Это зачем?» Также очень внимательные подписчики принялись рассматривать стены в квартире артистки, паркет, двери и вентилятор.

Однако мы все же не об интерьере, а о красавице Екатерине. В одном из интервью Климова раскрыла секрет феноменальной супер фигуры. Звезда обходится без спортзала, она предпочитает плавание и домашние занятия спортом. Каждый день она старается прорабатывать пресс, следя за тем, чтобы хорошо напрягались мышцы. Также актриса не смешивает во время приемов пищи углеводы и белки.