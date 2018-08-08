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Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
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Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица 

Рамблер 4 часа назад
Чтобы выглядеть молодо и красиво, актрисы и певицы обращаются к пластическим хирургам. Но этим не брезгуют и некоторые знаменитые мужчины, которые тоже хотят быть привлекательными даже в зрелом возрасте.
1. Джордж Клуни регулярно делает подтяжку в области глаз и корректирует морщины на лбу. Нельзя не отметить, что эти вмешательства очень деликатные и действительно идут на пользу.
2. Сергей Зверев — образец того, как пластика может радикально поменять внешность. Ходят слухи, что первую операцию Сергей сделал после автокатастрофы, в результате которой серьёзно повредил нос, а последующие операции лишь корректировали последствия первой. Но большинство сходится, что операции Зверева — это попытка перекроить лицо, которое ему попросту не нравилось.
3. Сильвестр Сталлоне никогда не был красавцем, но фанаты любят его отнюдь не за слащавую внешность, а за брутальность и харизматичность. Но даже Сталлоне не смог спокойно перенести возрастные изменения и пошёл на пластические преобразования лица. Было ли это правильным решением? Поклонники не пришли к единому мнению.
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