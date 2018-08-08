Звезды, которые уменьшили грудь

Женственная фигура и пышный бюст — это повод для гордости для каждой женщины. Но по-настоящему огромная грудь доставляет её обладательнице не радость, а дискомфорт. Сложности с подбором одежды, проблемы с выполнением физических упражнений, боли в спине — это лишь часть проблем, с которыми не понаслышке знакомы обладательницы большой груди. Эти трудности заставляют женщин идти на операцию по уменьшению бюста.

1. Телеведущая Алёна Водонаева всегда хотела иметь более скромные формы. Большой бюст достался ей от матери, а после рождения сына грудь увеличилась и потеряла форму, так что Водонаева отправилась к хирургу, который уменьшил ей грудь с пятого до третьего размера.

2. Актрису Дрю Бэрримор крупными формами наградила природа. Она долго переживала, что мужчины обращают на неё внимание именно из-за красивой и большой груди, поэтому в конце концов решила проблему в клинике и стала обладательницей миниатюрной груди.

3. Румынская теннисистка Симона Халеп неизменно становилась героиней кортов не только из-за спортивного таланта, но из-за выдающегося бюста. Однако девушка решилась на уменьшение груди, и всё потому, что она мешала ей быстро бегать.