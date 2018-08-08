Советские актёры, угасшие в нищете и забвении

Актёрство сродни русской рулетке: сегодня артист — кумир, которого боготворит публика, а режиссёры рвут на части, а завтра он одинок и брошен всеми. К сожалению, такая участь постигла и некоторых советских знаменитостей, которых когда-то носили на руках, но с годами попросту забыли.

1. Алексей Смирнов часто появлялся на экране в характерных ролях, но это были эпизоды. Хулиган Федя в комедии «Операции „Ы“ и другие приключения Шурика», завхоз в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», Макарыч в драме «В бой идут одни старики» — эти колоритные персонажи надолго застревают в памяти. Актёр не обзавёлся собственной семьёй, её отсутствие он компенсировал алкоголем и вёл затворнический образ жизни. Смерть близкого друга, актёра Леонида Быкова , подкосила Алексея Смирнова: он ушёл в настоящий запой, попал в больницу, где его никто не навещал, и скончался через месяц после Быкова в возрасте 59 лет.