Советские актёры, угасшие в нищете и забвении 

Актёрство сродни русской рулетке: сегодня артист — кумир, которого боготворит публика, а режиссёры рвут на части, а завтра он одинок и брошен всеми. К сожалению, такая участь постигла и некоторых советских знаменитостей, которых когда-то носили на руках, но с годами попросту забыли.
1. Алексей Смирнов часто появлялся на экране в характерных ролях, но это были эпизоды. Хулиган Федя в комедии «Операции „Ы“ и другие приключения Шурика», завхоз в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», Макарыч в драме «В бой идут одни старики» — эти колоритные персонажи надолго застревают в памяти. Актёр не обзавёлся собственной семьёй, её отсутствие он компенсировал алкоголем и вёл затворнический образ жизни. Смерть близкого друга, актёра Леонида Быкова, подкосила Алексея Смирнова: он ушёл в настоящий запой, попал в больницу, где его никто не навещал, и скончался через месяц после Быкова в возрасте 59 лет.
2. Татьяна Самойлова вошла в историю кино, сыграв Веронику в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли». Фильм был обласкан критиками, получил массу призов, включая «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Самойлова в одночасье превратилась в звезду международного масштаба, а своё невероятное актёрское дарование подтвердила, сыграв Анну Каренину в одноимённом фильме Александра Зархи. В семидесятых годах актриса исчезла с киноэкранов, стали забывать о ней и зрители. Личная жизнь Самойловой не сложилась: после нескольких браков Татьяна осталась одна, а сын уехал в США и мало общался с матерью. Последние годы она провела в нищете и забвении, страдая от различных недугов. В 2014 году Татьяна Самойлова умерла, ей было 80 лет.