155-килограммовая модель показала свои тренировки

Для нее даже не смогли подобрать подходящих гантелей.
Тэсс Холлидей, несмотря на свои 155 килограммов, своего веса не стесняется. Более того, именно благодаря лишним килограммам она стала успешной и востребованной моделью. То ли Тесс решила немного сбросить вес, то ли, как говорится, для здоровья — но недавно она решила заняться спортом. И как мотиватор для своих подписчиков, сняла видео одной из первых тренировок.
Вместо гирь или гантелей девушка использует бутылки с водой. Разумеется, выполняет она самые простые упражнения: подъемы рук и ног, подходы на пресс… Но видно, что модели очень тяжело.
«Не буду врать вам всем, — обратилась она к своим подписчикам в Instagram. — Когда я увидела свое тело с разных углов в этом видео моего тренера, мне стало плохо. Но потом я вспомнила, кто я такая».
А действительно, кто же? В сегменте plus-size она, безусловно, одна из самых востребованных моделей. Тесс рекламирует и одежду для пышек, и купальники, и нижнее белье. Кроме того, ее приглашают позировать для глянцевых журналов (даже обнаженной!) и участвовать в различных телешоу.
А еще 33-летняя Холлидей — счастливая жена и мама двоих детей. Лишний вес не помешал девушке устроить личную жизнь, причем с очень симпатичным бородачом. Муж Тесс, австралийский фотограф Ник Холлидей, просто без ума от более чем пышных форм своей супруги. Пара познакомилась посредством платформы Tumblr. После семимесячного общения в социальных сетях они решили встретиться. «Мужчины считают меня безумно сексуальной. На мне ведь не стоит клеймо, раз я plus-size. Думаю, и другие чувствуют, что от меня исходит позитивная энергия», — признается девушка.
Кстати, многие из тех, кого хейтеры упрекают в излишней полноте, смогли обрести семью и настоящую любовь, да еще и с настоящими красавчиками.