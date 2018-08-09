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Звездные красотки и их молодые мужья
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Звездные красотки и их молодые мужья 

Рамблер 4 часа назад
Бытует мнение, что идеальным будет брак, где муж старше жены. Между тем, в последние годы наблюдается иная тенденция: всё чаще образуются пары, где старше супруга. И таких пар немало среди знаменитостей.
1. Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Яна старше Евгения на восемь лет, пара состоит в браке с 2009 года, а в 2017 году супруги обвенчались. В 2013 году у Яны и Евгения родился сын Александр.
2. Лариса Долина и Илья Спицын. Лариса старше мужа на 12 лет. Вместе пара с 1998 года.
3. Нонна Гришаева и Александр Нестеров. Нонна старше супруга на 12 лет, она вышла замуж за Александра в 2006 году и в том же году родила сына Илью.
4. Лолита Милявская и Дмитрий Иванов. Лолита старше Дмитрия на 13 лет, супруги вместе с 2010 года.
5. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. У Леры и Игоря разницы в 16 лет. Пара поженилась в 2013 году, сейчас они, по слухам, готовятся к рождению первенца.
6. Надежда Бабкина и Евгений Гор. Надежда старше на 30 лет, вместе они с 2003 года.
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