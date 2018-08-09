Звездные красотки и их молодые мужья

Бытует мнение, что идеальным будет брак, где муж старше жены. Между тем, в последние годы наблюдается иная тенденция: всё чаще образуются пары, где старше супруга. И таких пар немало среди знаменитостей.

1. Яна Рудковская Евгений Плющенко . Яна старше Евгения на восемь лет, пара состоит в браке с 2009 года, а в 2017 году супруги обвенчались. В 2013 году у Яны и Евгения родился сын Александр

3. Нонна Гришаева и Александр Нестеров. Нонна старше супруга на 12 лет, она вышла замуж за Александра в 2006 году и в том же году родила сына Илью.

5. Лера Кудрявцева Игорь Макаров . У Леры и Игоря разницы в 16 лет. Пара поженилась в 2013 году, сейчас они, по слухам, готовятся к рождению первенца.