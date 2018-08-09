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51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой
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51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой 

WDay.ru 9 часов назад
Голливудская звезда выложила фото в бикини и… без макияжа.
Сальма Хайек в очередной раз доказала, что она выглядит по-прежнему так же горячо, как и в фильме «Бандитки» десять лет назад! 51-летняя актриса, игнорирующая ботокс и прочие «уколы красоты», с легкостью даст фору 20-летним…
И без всякого фотошопа! На днях звезда поделилась с подписчиками в Instagram снимком без макияжа и в раздельном купальнике.
Поклонники тут же заметили, что уж точно никак не скажешь, что это тело 50-летней женщины, скорее «фитоняши», только что выбежавшей из спортзала… А добавить к безупречным формам бронзовый загар — и можно сразу на обложку.
Кроме того, подписчики заметили, что на актрисе нет и грамма макияжа: волосы мокрые, и она только вылезла из воды. И принялись в ответ благодарить кумира за искренность и естественность.
«Невероятная», «Всем бы звездам быть такими же настоящими», «Сальма — вы лучшая», — писали они.
Хотя многие решили, что внешний вид — не более чем отражение ее внутреннего счастья. Ведь актриса уже много лет счастлива в браке с миллиардером Франсуа-Анри Пино и растит дочку.
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