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Мужчины, ставшие отцами после 50
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Мужчины, ставшие отцами после 50 

Рамблер 2 часа назад
Мужчина может обзавестись наследником в любом возрасте, и в последние годы представители сильной половины начали выбирать позднее отцовство. Регулярно появляются сообщение, что возрастной актёр, певец или политик стал отцом. Вот лишь некоторые знаменитые мужчины, у которых дети появились в позднем возрасте.
1. Актёр Эмманиул Виторган в феврале этого года стал отцом третий раз: супруга родила ему дочь. От прежних браков у артиста есть дочь и сын, которым уже за 40.
2. Американский актёр Алек Болдуин второй раз женился, когда ему было 54 года. Супруга родила ему троих детей, младший из которых появился, когда Алеку стукнуло 58.
3. Актёр Иван Краско — многодетный отец, у него пять наследников. Младший сын от предпоследней жены появился, когда Краско было 74.
4. Американская звезда Роберт Де Ниро всегда хотел иметь много детей. Его мечта осуществилась: у него шесть детей от разных женщин, а младшая родилась, когда Роберту исполнилось 68 лет.
5. Актёр Олег Табаков в первом браке стал отцом сына и дочери. Вторая супруга, актриса и коллега по театру Марина Зудина, сделала его отцом ещё дважды: в 60 и 71 год.
Женский форум
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