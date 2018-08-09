Звезды из глубинки, которые покорили Москву

18 августа в 13:00 на телеканале «МИР» стартует показ российской мелодрамы «Цвет черемухи». Сериал рассказывает об истории подруг детства Александры и Нины, которые отправились поступать в медицинский институт Москвы. Случайная встреча стала для них судьбоносной, и обе девушки решили навсегда остаться жить в городе, который подарил им любовь.

Но покорить столицу во все времена мечтали не только обычные парни и девушки. Многие популярные звезды в прошлом — те самые приезжие, которые приехали в большой город за счастьем. «МИР 24» вспомнил истории знаменитых провинциалов, которые приехали в чужую для них Москву, чтобы обрести в ней любовь и славу.

Наталья Варлей

Знаменитая «Кавказская пленница» Наталья Варлей родилась в небольшом румынском городке Констанца в семье капитана дальнего плавания Владимира Викторовича Варлея. Детство дочери моряка прошло в Мурманске, где девочка в раннем возрасте начала писать стихи и заниматься музыкой. В 13 лет Наталья увидела объявление о наборе детей в детскую цирковую студию, откуда она смогла попасть в труппу акробатического отделения Государственного училища циркового и эстрадного искусства.

Через несколько месяцев гибкую и пластичную девушку заметили в администрации Московского цирка на Цветном бульваре. Благодаря знакомству с артистом Леонидом Енгибаровым в 1966 году Наталья попала в кино — ее позвали сыграть небольшую роль в фильме «Формула радуги» режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича

Этот эпизод предрешил всю будущую карьеру Натальи Варлей в кино. На съемочной площадке начинающая актриса познакомилась с Фрунзе Мкртчяном и Георгием Вициным , с которыми всего через несколько месяцев снова встретится для работы над «Кавказской пленницей».

Роль комсомолки и красавицы Нины принесла Наталье всесоюзную известность. По воспоминаниям жены режиссера Леонида Гайдая , актрисы Нины Гребешковой, до Варлей на заглавную роль пробовались сотни девушек, но никто не смог покорить режиссера так, как это сделала юная и обаятельная актриса практически без опыта съемки в кино.

Тезка мурманчанки Варлей Наталья Водянова тоже стала знаменитостью после того, как приехала в Москву из глубинки. Будущая супермодель родилась в Нижнем Новгороде, в те времена — городе Горький.

В 16 лет высокая (176 сантиметров) и очень худенькая девушка решила попробовать себя в роли модели. Наталью зачислили в местное агентство, где после одного из показов посоветовали ей выучить английский язык. Летом 1999 года агентство выехало на показ в столицу, где Наталью сразу же заметил французский скаут агентства Viva Model Management.

Всего через несколько месяцев девушке предложили работу моделью в Париже, где Наталью сразу же пригласили работать на подиумах брендов Chloe и Valentino.

С появления Водяновой на международном подиуме началось так называемое доминирование российских манекенщиц на всех мировых подиумах. Сегодня в списке брендов, для которых работала Наталья, значатся Gucci, Chanel , Alexander McQueen, Christian Dior, Kenzo и другие прославленные гиганты модной индустрии.

В родном городе у девушки до сих пор живут родители и две родных сестры, одна из которых родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Именно поэтому после окончания модельной карьеры Наталья начала активно работать над благотворительными проектами, посвященными воспитанию детей с особенностями развития.

Дима Билан

mir24.tv

Виктор Белан — именно таково настоящее имя артиста Димы Билана — родился в небольшом поселке Московский, части города Усть-Джегута Карачаево-Черкесской АО. Отец будущей звезды работал инженером-конструктором на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, мать была работником социальной сферы.

Через год после рождения сына Виктора семья Беланов переехала в город Майский, где мальчик учился до 9 класса. В возрасте 13 лет он решил поступить в музыкальную школу на класс аккордеона, а затем перевелся в класс вокала.

В 1998 году молодого и талантливого исполнителя заметили организаторы фестиваля детского творчества «Чунга-Чанга». Виктора пригласили на выступление в столицу, где он завоевал почетное место и получил диплом лично из рук Иосифа Кобзона

В 2000 году Белан снова возвращается в Москву, чтобы поступить на классический вокал в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. В том же году он выбирает себе творческий псевдоним Дима Билан и записывает первый студийный сингл «Осень».

Параллельно с работой над первым альбомом, Дмитрий активно выступал на фестивальных площадках и в 2002 году дебютировал на сцене российского фестиваля «Новая волна» в Юрмале. Там его заметил продюссер Юрий Айзеншпис, с которым уже в октябре 2003 года Билан выпустил дебютный альбом «Я ночной хулиган». Всего через три года Диму Билана признают одним из самых успешных и высокооплачиваемых звезд российской эстрады.

Вера Алентова

Советская и российская актриса Вера Алентова, жена режиссера Владимира Меньшова , неспроста запомнилась отечественному зрителю как аристократичная блондинка северной красоты. Дело в том, что родной город Веры Валентиновны — Котлас, что в Архангельской области.

Будущая звезда театра и кино родилась в семье актеров Валентина и Ирины Быковых. Рано потеряв отца, девочка вместе с матерью переехала на Украину, где жила до своего совершеннолетия. В 1960 году, после окончания школы, Вера поступила в труппу Орского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина, в котором проработала один театральный сезон.

Уже летом 1961 года молодая актриса приняла решение переехать в столицу, где поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова . Там же она познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Меньшовым, который тоже был студентом актерского факультета.

После окончания учебы карьера молодой актрисы стремительно пошла в гору и в кино, и в театре. Она стала одной из главных актрис Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, а в 1979 году сыграла роль волевой женщины Катерины в фильме «Москва слезам не верит», которая и сделала Алентову знаменитой во всем Советском Союзе.

Кстати, любимую жену Меньшов снимал еще не раз за время своей режиссерской карьеры. Она играла в фильмах «Ширли-Мырли» 1995 года и «Зависть богов» 2000 года.

Ирина Шейк

mir24.tv

Самой знаменитой из российских провинциалок несомненного можно назвать российскую супермодель Ирину Шейк. Эта девушка, покорила не только мировые подиумы, но и сердца признанных секс-символов спорта и кино — футболиста Криштиану Роналду и актера Брэдли Купера

Ирина Шайхлисламова родилась в городе Еманжелинск Челябинской области в семье шахтера. Мать девочки была вынуждена работать на двух работах, чтобы содержать семью, которая рано осталась без кормильца. После окончания школы в родном городе, Ирина уехала в Челябинск, где поступила в Челябинский экономический колледж на факультет маркетинга. В местном модельном агентстве ее пригласили работать сначала на показах одежды челябинских дизайнеров, а в 2004 году дали путевку в столицу для участия в конкурсе «Супермодель-2004».

Там голубоглазую брюнетку заметил скаут французского агентства, который ранее открыл для подиумов моделей Наталью Водянову и Евгению Володину. С 2005 года Шейк начала работать в качестве профессиональной модели сначала в Европе, а затем — в США.

Сегодня Ирина Шейк считается одной из самых известных супермоделей российского происхождения, а также входит в ТОП-10 самых сексуальных моделей рейтинга Models.com. Совсем недавно молодая звезда стала мамой — 21 марта 2017 года у нее с актером Брэдли Купером родилась дочь Лея.

Российская певица Елена Темникова также приехала в столицу из Зауралья — города Курган. Бывшая солистка группы Serebro родилась в семье шофера, мать девочки работала пекарем на местном хлебокомбинате.

С 10 лет Елена занялась музыкой, выступала на местных конкурсах талантов. Сразу после окончания школы она переехала в Омск вместе с родителями и старшей сестрой, а в декабре 2002 года, после победы в очередном региональном музыкальном конкурсе, отправилась на Всероссийский конкурс талантов в Москву, где завоевала Гран-при.

Зимой 2003 года Темникова окончательно переехала в Москву, где попала на кастинг проекта «Фабрика звезд». После отчетного выступления артистка попала в коллектив, основанный Максимом Фадеевым . В марте 2007 года группа Serebro отправилась представлять Россию на конкурсе «Евровидение 2007», где завоевала третье место.

Егор Крид

mir24.tv

Кумир современной молодежи, музыкант Егор Крид, настоящее имя которого Егор Булаткин, приехал покорять Москву из Пензы. С детства мальчик увлекался музыкой, писал стихи и в 13 лет увлекся созданием собственных хип-хоп композиций. В 2011 году он опубликовал в интернете клип на песню «Любовь в сети», который снял самостоятельно в родном городе.