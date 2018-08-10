Сколько и за что получает Бузова?

В недавно опубликованном рейтинге Forbes Ольга Бузова была признана самой богатой представительницей шоу-бизнеса России . Ее годовой доход, согласно данным журнала, составил больше 250 млн рублей. Отметим, что свои баснословные гонорары звезда получает сразу за несколько видов деятельности.

Самым первым в списке и значимым лично для Ольги стал заработок на должности ведущей скандального проекта. В данной ипостаси Ольга начала зарабатывать свои первые ощутимые средства, что позже позволило ей развить другие сферы доходов.

Ежемесячно за общение с участниками телестройки она получает от 500 до 600 тысяч рублей. В сумме за 12 месяцев — это около 60 млн рублей.

Раскрученный инстаграм Ольги является лидером среди русскоязычной аудитории социальной сети. Телеведущая, не стесняясь, публикует в ленте не только фотографии и видео из личной жизни, но и рекламные посты. Стоимость одной публикации от звезды составляет от 200 до 300 тысяч рублей. В течение недели Бузова рекомендует подписчикам услуги и продукты примерно в 6 постах.

По несложным подсчетам такой маркетинговый бизнес приносит ей около 70 млн рублей в год.

С недавнего времени телеведущая стала активными темпами покорять сцену. По сообщениям пиар-службы, каждый трек знаменитости становится хитом в айтюнс, а билеты на большинство концертов раскупаются.

Популярность Бузовой позволяет брать внушительные гонорары за выступление. Так, сольный концерт в родном городе Ольги обошелся организаторам в 1,5 млн рублей.

Корпоратив с телеведущей стоит примерно 1 млн рублей. За прошедший год на своих выступлениях Ольге удалось заработать больше 140 млн Сравнительно небольшой доход приносит Ольге магазин женской одежды, которым она начала заниматься еще до старта вокальной карьеры. Также Бузова получает деньги за ресторан, который она открыла в столице.