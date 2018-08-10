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Звезды, выжившие после смертельного диагноза
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Звезды, выжившие после смертельного диагноза 

Рамблер 8 часов назад
К сожалению, онкология не обходит стороной никого, диагноз «рак» могут поставить любому человеку вне зависимости от доходов и статуса. Эти звёзды тоже когда-то услышали от врача, что больны раком, но сумели выстоять и не сдаться.
1. Кайли Миноуг. В 2005 году певица проходила ежегодный медосмотр, в ходе которого у неё и обнаружили рак молочной железы. Актриса вспоминает, что тогда чувствовала себя приговорённой: она заперлась дома, ни с кем не общалась и сильно похудела. Во время лечения с Кайли всегда был рядом возлюбленный Оливье Мартинес, его поддержка, а также помощь миллионной армии фанатов помогли певице справиться с недугом.
2. Роберт Де Ниро. 60-летний актёр узнал о раке простаты в 2003 году. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии, поэтому Де Ниро быстро восстановился.
3. Анастейша. В 2003 году 34-летней певице сообщили, что у неё рак груди. Первое время женщина боялась, но после всё-таки согласилась на удаление части молочной железы. Это способствовало скорому избавлению от рака, так что довольно быстро Анастейша вернулась к работе. Но через десять лет у неё снова нашли опухоль. На этот раз певице удалили обе груди, и это спасло ей жизнь.
Женский форум
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