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Российские актеры-однолюбы
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Российские актеры-однолюбы 

Рамблер 6 часов назад
Актёры — люди творческие и эмоциональные, им постоянно требуются новые ощущения, они питаются новыми впечатлениями и чувствами. Вероятно, именно поэтому в артистической среде так редки многолетние браки, в которых супруги год за годом наслаждаются обществом друг друга, не пуская в отношения третьих лиц. Этим актёрам удаётся сохранять союзы, противостоя соблазнам.
1. Богдан Ступка. С супругой Ларисой Корниенко будущий актёр познакомился во время службы в армии. Пара поженилась в 1967 году и просуществовала до момента смерти Ступки в 2012 году.
2. Леонид Куравлёв. Артист влюбился в будущую жену в девятом классе, и девушка Нина ответила ему взаимностью. Брак был заключён в 1960 году, супруги были вместе 52 года, пока в 2012 году Нина не умерла.
3. Евгений Леонов. Евгений Павлович увидел эффектную красавицу Ванду на улице во время гастролей в Свердловске в 1957 году. В том же году он женился на возлюбленной. В 1994 году 37-летний брак закончился из-за ухода великого актёра из жизни.
4. Анатолий Папанов. Фронтовик Папанов поступил в ГИТИС, где встретился с однокурсницей Надеждой. Они поженились в мае 1945 года и прожили 42 года, пока Анатолий Папанов не скончался в 1987 году.
Женский форум4
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