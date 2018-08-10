Российские актеры-однолюбы

Актёры — люди творческие и эмоциональные, им постоянно требуются новые ощущения, они питаются новыми впечатлениями и чувствами. Вероятно, именно поэтому в артистической среде так редки многолетние браки, в которых супруги год за годом наслаждаются обществом друг друга, не пуская в отношения третьих лиц. Этим актёрам удаётся сохранять союзы, противостоя соблазнам.

1. Богдан Ступка . С супругой Ларисой Корниенко будущий актёр познакомился во время службы в армии. Пара поженилась в 1967 году и просуществовала до момента смерти Ступки в 2012 году.

2. Леонид Куравлёв . Артист влюбился в будущую жену в девятом классе, и девушка Нина ответила ему взаимностью. Брак был заключён в 1960 году, супруги были вместе 52 года, пока в 2012 году Нина не умерла.

3. Евгений Леонов . Евгений Павлович увидел эффектную красавицу Ванду на улице во время гастролей в Свердловске в 1957 году. В том же году он женился на возлюбленной. В 1994 году 37-летний брак закончился из-за ухода великого актёра из жизни.