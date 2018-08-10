Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья

Вряд ли найдётся женщина, которая легко примиряется с возрастными изменениями. Особенно тяжело приходится знаменитостям, ведь каждая их морщина рассматривается под микроскопом. Вероятно, именно поэтому звёзды всячески маскируют свой возраст. В ход идут ухищрения косметологов и парикмахеров, скальпель хирурга и молодящие наряды. Впрочем, иногда звёзды в возрасте перебарщивают с откровенностью в одежде.

1. Певица Мадонна никогда не была скромницей, и в молодости позволяла себе наряды более чем открытые. И сегодня Мадонна, которой вот-вот исполнится 60, не чурается прозрачных платьев, которые не оставляет места фантазии.

2. Певица Шер в ранние годы предпочитала сдержанный стиль, но чем старше она становилась, тем провокационнее были наряды. Кажется, что 72-летняя Шер выбирает костюмы по принципу «чем меньше — тем лучше».

3. Певица Любовь Успенская не прочь примерить «голые» платья и отдаёт предпочтение глубоким декольте. Фигура 64-летней певицы позволяет ей выходить в свет в подобных нарядах, и, похоже, возраст Любовь совсем не заботит.