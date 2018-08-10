Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной

Васильеву попалось на глаза фото с красной дорожки музыкальный фестиваль "Жара", который недавно завершился в Баку. На нем 35-летняя Бородина позирует в изумрудном платье-бюстье из атласа Diana Gazaryan.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 27 Июл 2018 в 8:40 PDT Стилист в пух и прах разнес образ Ксении. Александр отметил, что насыщенный цвет отлично сочетается с загорелой кожей звезды, однако крой одеяния оставляет желать лучшего. "Я приветствую платья с бюстье, но не настолько присборенными. Крой создает впечатление некоего кулька на груди, и это не пойдет ни одной женщине. Сережки, которые подчеркивают тонкую длинную шею, хороши. Часы надо снять. И крестик тоже. Я бы точно отрезал и эту нелепую бахрому на подоле, которая более уместна на зимнем празднике под крики гостей «Елочка, гори!»" — цитирует историка моды журнал "7 Дней"

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 28 Июл 2018 в 2:15 PDT Примечательно, что Васильев раскритиковал не только Бородину. Особое недовольство стилиста вызвал аксессуар Татьяны Навки и платье, которое прибавило фигуристке лишние килограммы, которых на самом деле нет. Александр Васильев отметил, что модная нынче поясная сумка не идет никому. "Те, кто ее носят, как будто опасаются ограбления — боятся, что у них отнимут все сбережения. В 1990-е годы эти сумочки носили те, кто торговал на рынке. А сейчас их производят известные бренды, и стоят они очень дорого", — высказался Васильев.