Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной 

Стилист и историк моды Александр Васильев указал на недочеты в элегантном образе телеведущей Ксении Бородиной. Звезда выбрала неудачный наряд.
Васильеву попалось на глаза фото с красной дорожки музыкальный фестиваль "Жара", который недавно завершился в Баку. На нем 35-летняя Бородина позирует в изумрудном платье-бюстье из атласа Diana Gazaryan.
Стилист в пух и прах разнес образ Ксении. Александр отметил, что насыщенный цвет отлично сочетается с загорелой кожей звезды, однако крой одеяния оставляет желать лучшего. "Я приветствую платья с бюстье, но не настолько присборенными. Крой создает впечатление некоего кулька на груди, и это не пойдет ни одной женщине. Сережки, которые подчеркивают тонкую длинную шею, хороши. Часы надо снять. И крестик тоже. Я бы точно отрезал и эту нелепую бахрому на подоле, которая более уместна на зимнем празднике под крики гостей «Елочка, гори!»" — цитирует историка моды журнал "7 Дней".
Примечательно, что Васильев раскритиковал не только Бородину. Особое недовольство стилиста вызвал аксессуар Татьяны Навки и платье, которое прибавило фигуристке лишние килограммы, которых на самом деле нет. Александр Васильев отметил, что модная нынче поясная сумка не идет никому. "Те, кто ее носят, как будто опасаются ограбления — боятся, что у них отнимут все сбережения. В 1990-е годы эти сумочки носили те, кто торговал на рынке. А сейчас их производят известные бренды, и стоят они очень дорого", — высказался Васильев.
Добавим, что модельер был в восторге от модного "лука" телеведущей — Юлии Барановской. Васильев рассказал, что звезда схитрила — она взяла с собой в Баку стилиста. Александр отметил, что наряды Юлии "более компактные" и сидят безупречно: "Лучшее декольте фестиваля".