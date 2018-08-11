Танцы, поцелуи и явные чувства.
Сергей Шнуров, похоже, совсем забыл про Матильду, зато вспомнил давнюю любовь Оксану Акиньшину. Напомним, когда-то они были парой в течение трех лет. Похоже, что старая любовь не ржавеет. Несмотря на троих детей, актриса пустилась во все тяжкие. Сначала артисты вместе отплясывали на сцене во время концерта «Ленинграда», а теперь в «Сториз» Шнура появился снимок с поцелуем. При этом экс-возлюбленные явно весело проводят время в обществе друг друга, выпивая.
@shnurovs
Поклонники Сергея Шнурова и Оксаны Акиньшиной надеются, что их любимцы воссоединятся и на этот раз их роман будет долгим. По мнению фанатов, артисты вместе смотрятся лучше, чем их последующие избранники.
@shnurovs