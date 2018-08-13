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Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
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У Анджелины Джоли проблемы с психикой 

WomanHit.ru 7 часов назад
Голливудская звезда госпитализирована.
Анджелина Джоли попала в клинику из-за психического расстройства, сообщает The Hollywood Weekend. В последнее время у голливудской звезды появилась навязчивая идея, что у нее лишний вес. В итоге Энжи похудела до 44 килограммов, но этого ей показалось мало, и она продолжила изнурять себя диетами. Близкие, опасаясь за ее здоровье, поместили актрису в лечебницу санаторного типа, чей профиль — помощь пациентам с проблемой психической анорексии и булимии.
Поклонники знаменитости во всем винят Брэда Питта, мол, разводом довел жену до больницы. Кстати, с этой же проблемой Андежелина уже попадала к врачам. Тогда у них с мужем проблем не было.
В клинике Джоли пробудет две недели. На это время приостановлены съемки фильма «Малифисента-2», в котором актриса играет главную роль.
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Женский форум25  Ещё 1 источник 
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