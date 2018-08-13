Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику

У Анджелины Джоли проблемы с психикой

Голливудская звезда госпитализирована.

Анджелина Джоли попала в клинику из-за психического расстройства, сообщает The Hollywood Weekend. В последнее время у голливудской звезды появилась навязчивая идея, что у нее лишний вес. В итоге Энжи похудела до 44 килограммов, но этого ей показалось мало, и она продолжила изнурять себя диетами. Близкие, опасаясь за ее здоровье, поместили актрису в лечебницу санаторного типа, чей профиль — помощь пациентам с проблемой психической анорексии и булимии.

Поклонники знаменитости во всем винят Брэда Питта , мол, разводом довел жену до больницы. Кстати, с этой же проблемой Андежелина уже попадала к врачам. Тогда у них с мужем проблем не было.

В клинике Джоли пробудет две недели. На это время приостановлены съемки фильма «Малифисента-2», в котором актриса играет главную роль.