Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?

В СМИ появилась информация о том, к кому ушла супруга фронтмена группы «Ленинград».

Матильда и Сергей Шнуровы сейчас находятся в процессе развода после восьми лет брака. По слухам, причиной расставания стала измена супруги музыканта. Новым избранником Матильды стал банкир из Москвы, сообщает «Собеседник»

Источник издания рассказал, что недавно Шнурова была на тренинге личностного роста во Франции, после чего заявила, что музыкант для нее «недостаточно глубок» и «тормозит ее развитие», поэтому необходимо расстаться. Теперь супруги собираются разводиться и делить имущество. Недавно также стало известно, что Сергей Шнуров будет новым героем популярного шоу «Холостяк». Съемки нового сезона начнутся в следующем году.