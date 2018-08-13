Близкие поставили крест на замужестве Ротару

София Ротару отметила 71-й день рождения. Пышных торжеств по этому случаю легендарная артистка решила не устраивать. В последнее время София Михайловна ведет затворнический образ жизни и редко выходит даже на улицу.

— В этом году действительно не было большого празднования, — раскрывает детали концертный директор звезды Сергей Лавров . — София Михайловна решила отметить день рождения дома в кругу семьи. Я в Киев не полетел — прислал ей подарок почтой.

По словам Лаврова, в последние годы София Ротару уделяет внимание только своей семье — сыну, невестке и двум внукам. Раньше в день рождения она устраивала посиделки с фанатами в своем саду, которых угощала разными яствами. Но сейчас от этой доброй традиции певица отказалась.

— София Михайловна живет с семьей, поэтому такие встречи теперь стало организовать гораздо сложнее, — продолжает Сергей. — Тогда она жила с мужем в Крыму — было проще. Но поклонники все равно ее не забывают. В какой бы стране певица ни выступала, фанаты всегда рядом с ней. В Германии, когда мы там недавно работали, собралось тридцать–сорок человек из других стран. В Питере на днях певица выступала — все приехали туда. Софию Михайловну боготворят, потому что она — эпоха, а ее песни стали классикой, на которой выросли несколько поколений.

После смерти супруга Анатолия Евдокименко многие считали, что Ротару найдет свое личное счастье повторно. Но она хранит верность мужу до сих пор. По мнению Сергея, об отношениях с мужчинами легендарная артистка даже не задумывается.

— Уверен, что предложений у нее было бы немало, — улыбается директор. — Только свистни — прибежали бы разные мужчины. Но сейчас Софии Михайловне это не нужно. Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже очень мало гастролирует сейчас. Если выезжает куда-то, то в основном на корпоративные мероприятия. Минимальная стоимость ее выступлений — 50 тысяч евро. Если приглашают на какие-то праздничные мероприятия, то она просит 100 тысяч евро. Сейчас она будет работать за 200 тысяч евро. Даже в кризисные времена богатые люди предлагают ей такие деньги. Сами посудите: один концерт за двести тысяч, два — по 50 и два — по 100. Больше ей ничего не надо.

Многие отмечают, что 71-летняя Ротару находится в отличной форме. Лавров уверяет: это из-за того, что звезда строго контролирует свой рацион. Она уже давно не позволяет себе никаких излишеств в еде.

— У нее своя строгая диета, которой она придерживается уже очень много лет, — продолжает Сергей. — С нами на гастроли всегда ездит подруга Софии Михайловны Наташа — она же костюмер, врач и диетолог в одном лице. Они вместе уже больше двадцати лет. Так вот именно Наташа следит за рационом певицы. Она идет на кухню даже в дорогих гостиницах и на пальцах объясняет, как приготовить, например, кашу на воде. Однажды в пятизвездочном отеле мы даже уху варили. У Софии Михайловны очень правильное питание, которое позволяет ей оставаться в такой потрясающей форме. После пяти вечера она не ужинает. В спортзал, кстати, тоже не ходит. Как говорит сама певица, тренировки ей заменяют дворцы спорта, в которых она выступает. Вышла на сцену, и ее тут же потянуло в зал. Две пробежки среди зрителей заменяют любую беговую дорожку!

Большую часть времени Ротару проводит в своем особняке в Киеве. Увидеть звезду гуляющей по Крещатику невозможно. София Михайловна уже давно не появляется на улицах.

— Она даже за границей не гуляет, — продолжает Сергей. — Ей хватает дома. У нее есть свой частный лес — вот там она гуляет. А в Киеве или Москве она никогда не выходит на улицу!