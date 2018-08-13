Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин

В числе "побочных эффектов" от связей с семьей Кардашьян — разрушенные карьеры, подпорченные репутации, огромное количество исков и долгов. По словам самой Кайли Дженнер, жизнь каждого парня, который начинает встречаться с кем-то из сестер, начинает катиться под откос. И это действительно правда, стоит лишь немного ознакомиться с их историей.

Рэй Джей стал тем, кто открыл дорогу Кардашьян на вершину успеха. Именно благодаря ему появилось знаменитое секс-видео с участием Ким. Впрочем, сейчас она на пике славы, а "бывший" перспективный музыкант давно забыт.

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Следующим в списке Ким стал футболист Реджи Буш . Он был серьезным спортсменом с большим успешным будущим. Однако как только он расстался с дивой, его карьера постепенно затухла. А вскоре Реджи и вовсе установил футбольный антирекорд. В завершение — Буш все чаще мелькал в скандалах, а затем и вовсе сломал себе ноги.

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Крис Хамфрис стал известен благодаря рекордно короткому браку — он прожил в статусе мужа Ким всего 72 дня. Впрочем, сам Крис уверяет, что не разочарован в разводе, его расстраивает тот факт, что семья Кардашьян показала его в виде негодяя и заставляла участвовать в постановочных съемках. Из-за этого неплохой баскетболист превратился в объект для насмешек.

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И хотя Ламар Одом, женившийся на Хлое спустя месяц отношений, говорил, что у них все великолепно, его карьера постепенно развалилась. Сперва все было хорошо: Ламар был на пике баскетбольной карьеры, но брак продержался на плаву всего 4 года. Ламар попал в настоящий скандал: его обнаружили без сознания в борделе. Оказалось, он проводил 4 дня в компании женщин легкого поведения, виагры, алкоголя и наркотиков. После такого о спортивной карьере можно было забыть.

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Что касается следующего парня Хлои, Тристана Томпсона, что его постигла та же участь. Начиная с того, как пара стала встречаться, команда Томпсона стала играть отвратительно. А как только появилось видео, на котором Тристан изменяет беременной Хлое, его смешали с грязью. И хотя Хлоя простила его, фанаты семьи Кардашьян такого не прощают: на его странице в соцсети постоянно можно увидеть язвительные комментарии. Так или иначе, сейчас у него в жизни совсем не светлая полоса.

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За тот короткий период, что Скотт Дисик встречался с Кортни, он потерял обоих родителей и обрел зависимость к алкоголю и наркотикам.

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Не стоит забывать и про Роберта Кардашьяна: он прожил в браке с Крис Дженнер 12 лет и много сил потратил на сложное дело О. Джей Симпсона , которое он вел, будучи адвокатом. В 59 лет он скончался от рака, что стало неожиданностью для всех.

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Канье Уэст и до брака с Ким отличался нестандартным поведением, но сейчас он просто начал терять контроль. В 2016 года он отменил несколько десятков концертов из-за нервного срыва, а некоторым поступках Канье не находит объяснения даже жена.

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