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Что скрывает Пугачева?
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Пугачева скрывает своего племянника 

Teleprogramma.pro 14 августа 2018
Внучатого племянника Аллы Борисовны зовут Женей. Он является сыном Влада Пугачева, который приходится певице племянником. В свое время Примадонне пришлось забрать Женю к себе из-за того, что его мама и папа вели асоциальный образ жизни.
Мама мальчика Виктория с легкой руки мужа подсела на запрещенные вещества. Женщина рассказывала, что промахнулась с дозировкой и впала в кому. Медики не надеялись ее спасти, а в случае, если выживет, прочили ей «овощное» существование.
После пришел черед Влада. Из-за пристрастия к спиртному и наркотиков, у него отказали ноги. На помощь к нему пришла Алла Пугачева, которая отправила его на лечение в Израиль, где его спасли от смерти. Родители сыном не занимались, и певица оформила над ним опеку до тех пор, пока он не достигнет совершеннолетия.
Примадонна вплотную занимается Женей. Для подготовки к школе она пригласила репетиторов, купила ему все необходимое для учебы. Не забывает она и об игрушках, одежде и развлечениях. Мальчик дружит с ее детьми — Гарри и Лизой, а также наследниками Киркорова Аллой-Викторией и Мартином.
Женя живет в Подмосковье в доме у личного водителя Аллы Борисовны, который на протяжении многих лет возит Примадонну. Певица скрывает ребенка, так как по слухам, его мама все время предпринимает попытки его забрать, пишет сайт Dni.ru.
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Женский форум22  Ещё 8 источников 
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