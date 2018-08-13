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Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
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Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией 

Газета.Ru 6 часов назад
Российский психиатр, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова в беседе с НСН поставила диагноз голливудской актрисе Анджелине Джоли.
"Есть такое определение для этого типа психического расстройства, это "дисморфомания" или навязчивая мысль о внешнем недостатке и с реальностью это не имеет ничего общего", — поделилась Коршунова. "Самое неправильное в этом случае — пытаться исправить это недостаток, потому что его объективно нет. А если и кто-то его исправляет, то мысль навязчивая о нем не уходит", — добавила психиатр.
По мнению эксперта, если мысль о внешнем недостатке начинает занимать слишком много времени, нужно обратиться к психологу или к психиатру. "Так что Джоли, обратившись к специалисту, сделала правильно", — считает Коршунова.
Ранее западные таблоиды сообщили, что Джоли обратилась в психиатрическую клинику для людей с расстройствами пищевого поведения из-за стремительного снижения веса, который якобы достиг 44 кг при росте 169 см.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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