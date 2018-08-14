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Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
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Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей 

Passion.ru 11 часов назад
36-летняя Ксения Собчак не боится смеяться над собой и своим стилем.
Во времена дефицита советские модницы часто шили себе наряды из ткани, предназначавшейся для изготовления мебели, штор и других предметов интерьера. Изобретательность дам в этом трудном положении блестяще описана на страницах сатирического романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Зайти в гости к подруге и встретить там диван, обитый тем же материалом, из которого изготовлено твое платье, было настоящим кошмаром для модницы. На днях Ксения Собчак попала именно в такую ситуацию.
«Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться», — написала звезда под снимком, на котором принт ткани, из которой сшито ее платье, буквально сливается с принтом на скатерти ресторана, куда она зашла отужинать.
Наряд обошелся звезда в 45 тысяч рублей — именно такая сумма указана в Instagram модного бренда.
А вам приходилось попадать в подобные ситуации? Как вы выходили из них?
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Женский форум66  Ещё 1 источник 
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