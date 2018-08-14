Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей

36-летняя Ксения Собчак не боится смеяться над собой и своим стилем.

Во времена дефицита советские модницы часто шили себе наряды из ткани, предназначавшейся для изготовления мебели, штор и других предметов интерьера. Изобретательность дам в этом трудном положении блестяще описана на страницах сатирического романа Ильи Ильфа Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Зайти в гости к подруге и встретить там диван, обитый тем же материалом, из которого изготовлено твое платье, было настоящим кошмаром для модницы. На днях Ксения Собчак попала именно в такую ситуацию.

«Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться», — написала звезда под снимком, на котором принт ткани, из которой сшито ее платье, буквально сливается с принтом на скатерти ресторана, куда она зашла отужинать.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 13 Авг 2018 в 1:20 PDT

Наряд обошелся звезда в 45 тысяч рублей — именно такая сумма указана в Instagram модного бренда.

А вам приходилось попадать в подобные ситуации? Как вы выходили из них?