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Киркоров показал горячее фото с Бузовой
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Киркоров показал горячее фото с Бузовой 

Рамблер 3 часа назад
Филипп Киркоров не исчезает с повестки дня уже довольно давно. И оказывается он там чаще всего в паре с Ольгой Бузовой, с которой певец последнее время практически не расстается. Хайп это или что-то настоящее — понятно не всем.
В этот раз пара привлекла внимание яркой фотографией, которой поделился со своими подписчиками Филипп на своей страничке в Инстаграме. На снимке артист страстно прижимает к себе Ольгу Бузову прямо на сцене.
«Моя муза сегодняшнего вечера, спасибо, что была и есть сегодня рядом. Смотрел на тебя всегда со сцены, в итоге не удержался, и пригласил тебя к себе. Давай не будем надолго расставаться…» — подписал фото Киркоров. (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)
Большинство поклонников творчества этих звезд не верят в союз, а убеждены в том, что все происходящее между Киркоровым и Бузовой является обоюдным пиаром.
Женский форум16
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