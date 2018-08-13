Киркоров показал горячее фото с Бузовой

Филипп Киркоров не исчезает с повестки дня уже довольно давно. И оказывается он там чаще всего в паре с Ольгой Бузовой, с которой певец последнее время практически не расстается. Хайп это или что-то настоящее — понятно не всем.

В этот раз пара привлекла внимание яркой фотографией, которой поделился со своими подписчиками Филипп на своей страничке в Инстаграме. На снимке артист страстно прижимает к себе Ольгу Бузову прямо на сцене.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 12 Авг 2018 в 1:51 PDT

«Моя муза сегодняшнего вечера, спасибо, что была и есть сегодня рядом. Смотрел на тебя всегда со сцены, в итоге не удержался, и пригласил тебя к себе. Давай не будем надолго расставаться…» — подписал фото Киркоров. (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)

Большинство поклонников творчества этих звезд не верят в союз, а убеждены в том, что все происходящее между Киркоровым и Бузовой является обоюдным пиаром.