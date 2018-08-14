Звезды — об интиме с поклонниками

Звезд всегда окружает ореол желания и недоступности. Однако жизнь раз за разом доказывает, что их недоступность — лишь часть придуманного образа. Сегодня Anews хочет рассказать об отечественных знаменитостях, сблизившихся с поклонниками на максимально возможную дистанцию.

Как звезды реагировали на компрометирующие фото? Кто стал жертвой интернет-обмана? И смогли ли пострадавшие добиться возмещения в суде?

Анастасия Волочкова. «Нe xoчу oпpaвдывaтьcя зa пocтупки пoдoнкoв»

Консервативный мир балета уже долгие годы скрипит зубами от выходок своего enfant terrible — Анастасии Волочковой. Знаменитая танцовщица, похоже, живет по собственным правилам и не собирается встраиваться в рамки общепринятых приличий.

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Это касается как ее самовыражения в соцсетях, так и интимных отношений. Анастасия совершенно не скрывает, что любит секс и открыта для внимания поклонников:

«Предыдущей ночью я вообще не спала. У меня было нереальное романтическое свидание — ни в сказке сказать, ни пером не описать. Знаете, я не отказываю себе в радости быть в близости с самыми лучшими мужчинами этой земли. Поэтому один из них вчера приезжал ко мне в гости, и это было просто необыкновенно».

Но наибольший резонанс вызвали появившиеся в сети фотографии, запечатлевшие звезду вместе с еще одним поклонником — бизнесменом Черменом Дзотовым.

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Ходили слухи, что Дзотов сам выложил снимки, но бизнесмен однозначно заявил, что эти инсинуации — полная ложь. Впрочем, Волочкова и не была склонна обвинять бывшего любовника:

«Ecли ктo-тo peшил иcпoльзoвaть мeня кaк opyдиe cвoeгo пиapa, Бог ему судья. Bcex, кoгo будopaжит ceкc Boлoчкoвoй, тeпepь мoгут cпaть cпoкoйнo. У мeня oн ecть тoчнo, a у кoгo нeт ceкca, тoт и выставляет тaкиe фoтoграфии. Мерзко, конечно. Пoзop тoму, ктo этo выcтaвляeт. Сильным нe нужны oпpaвдaния, a cлaбым oни нe помогут. Я нe xoчу и нe буду oпpaвдывaтьcя зa пocтупки пoдoнкoв».

Face. «Их могло быть 8-9-10»

Молодой рэп-исполнитель быстро набрал славу за счет эксплуатации яркого и провокационного образа.

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В своих интервью исполнитель утверждает, что и в жизни отнюдь не придерживается стиля «пай-мальчика». Рэпер рассказывает, что секса с фанатками никогда не стеснялся, а, напротив, очень любил это времяпрепровождение.

«Их могло быть 8-9-10».

Подобный ритм жизни позволил артисту уже к 21 году заработать внушительный послужной список: «Сколько женщин было в моей жизни? От 100 до 150. Я перестал считать. На сотку набил татуху — кролика из Playboy — но это было давно. С тех пор не считаю».

Впрочем, согласно словам исполнителя, все эти вещи остались в прошлом — сейчас он влюблен в одну девушку, YouTube-блогера Марьяну Ро.

«Я уже представляю, как у нас ребеночек, котеночек, машина, дом, игрушки из Киндера, — делится радостью Face. — Я когда к ней первый раз пришел, как раз подарил крокодильчика из Киндера — теперь у него аккаунт в instagram, это наш первый ребенок, символ нашей любви».

Настасья Самбурская. Переписка, секс и стыд

Одна из главных звезд русскоязычных соцсетей, актриса Наталья Самбурская, попала в неприятную ситуацию, когда решилась на интрижку с одним из своих подписчиков.

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Молодой человек по имени Никита Веселкин не только соврал о своем истинном возрасте (сказал, что ему 19, а не 16 лет) но и выложил в сеть скриншоты переписки с девушкой.

После нескольких дней переписки с фанатом Настасья пригласила Никиту на вечеринку за город, где и провела с ним ночь. На обратном пути нетрезвая актриса подвозила парня, но, увидев пост ГИБДД , молодые люди решили поменяться местами.

Полицейские все же остановили автомобиль, и вот тогда обнаружилась правда о возрасте школьника.

Никита признался, что прибавил себе лет, потому что очень хотел попробовать «как это со звездой». Наслаждаясь внезапной славой, он откровенно рассказывал о произошедшем:

«Самбурская мне написала 25 июля, а встретились мы только 19 августа, когда я приехал. Потому что, когда она мне написала, я был не в России.

Видно, что у нее давно секса не было, она и сама говорила мне, что не было уже полгода. Она даже в порыве страсти просила: "Ударь меня". В остальном — все как у всех. Был секс и был».

Расстроенная Самбурская пыталась взыскать с семьи Никиты 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, но суд не удовлетворил иск артистки.

Oxxxymiron. Когда товарищ слишком откровенен

Не миновала пикантная слава и одну из центральных фигур русского рэпа — Мирона Федорова , выступающего под псевдонимом Oxxxymiron (Оксимирон).

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В жизни Оксимирон — человек достаточно сдержанный и не склонный к провокационным выходкам. Однако в данном случае все организовал знакомый артиста — эпатажный исполнитель Паша Техник.

В своем инстаграме он выложил фото, где показал товарища, развлекающегося с неизвестной девушкой. ​

Появление фотографий вызвало немалый ажиотаж, который вовсю поддерживал Паша Техник. Он и спорил с подписчиками, недоумевая, чего такого страшного сделал, и грозился выложить вслед за фото видео, и даже устраивал торги за материал с телекомпанией НТВ

В итоге возмутитель спокойствия удалил выложенные фото. Оксимирон же случившееся так ни разу и не комментировал — возможно, справедливо решив, что от холостого взрослого человека подобные случаи никаких комментариев не требуют.