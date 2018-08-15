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Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
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Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети 

WDay.ru 15 часов назад
Угадаете, почему? Ответ лежит на поверхности.
«А сюда можно выкладывать неудачные фотки? Или только гламурные?», — спросила Анна Шульгина у подписчиков и, не дожидаясь ответа, поделилась с ними забавным селфи.
С точки зрения Instagram-канонов, оно, конечно, было неудачным. Ноль фильтров, никакого специального позирования, ракурс не тот, да и рожицу Анна скорчила презабавную. Но снимок получился настолько милым, естественным и необычным на фоне того, что мы привыкли видеть в звездных микроблогах, что пользователи пришли в восторг.
@anna_shulgina
Красоте и смелости девушки сразу же сделали не меньше сотни комплиментов. «Красоту ничем не испортишь, а такой непосредственности можно лишь позавидовать», — дружно решили интернет-пользователи. Видимо, всем действительно надоели до мелочей отретушированные фотографии, где одну звезду порой и не отличить от другой. Может быть, Анна пока и не вошла в число звезд, которые побили рекорд по лайкам этим летом, но по искренней любви фолловеров она точно чемпионка.
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