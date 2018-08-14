Лолита показала себя без макияжа и в купальнике

Певица опубликовала фото с пляжа в Италии.

Лолита Милявская часто подвергается критике публики: в Сети часто обсуждают ее экстравагантные наряды, неидеальную фигуру и поведение. Но звезда совершенно не обращает внимание на нелестные комментарии относительно собственной внешности.

Певица любит эпатировать публику и, кажется, делает это даже с удовольствием.

Вот и сейчас Лолита не побоялась осуждения и опубликовала в личном микроблоге снимок, на котором позирует без грамма макияжа. Фотографию певица не подвергала обработке в фоторедакторе, выставив на всеобщее обозрение себя настоящую.

Поклонники звезды оценили смелый поступок певицы, отметив, что она в свои 54 года выглядит очень хорошо. Также подписчики отметили то, что Лолита не боится быть естественной и настоящей, не пряча свой возраст и принимая себя такой, какая она есть.

@lolitamilyavskaya

Напомним, что Милявская недавно вернулась из длительного гастрольного тура и теперь находится, как признается сама, на заслуженном отдыхе