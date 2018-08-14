Что стало с Натальей Ветлицкой

Наталья Ветлицкая: где сейчас популярная певица 90-х

Наталья Ветлицкая обрела настоящую популярность в 1990-х годах, после того, как покинула легендарную группу «Мираж». Песни «Посмотри в глаза», «Душа», «Раба любви», «Лунный кот», «Плейбой» и многие другие в исполнении Ветлицкой стали настоящими хитами. Несмотря на успех, в начале 2000-х Наталья ушла с эстрады.

Мэри Поппинс и Павел Смеян

Наталья Ветлицкая является уроженкой города Москвы. Она родилась в столице в 1964 году. Ее отец всю жизнь проработал физиком-ядерщиком, а мать — преподавателем музыки. В детстве Наталья занималась в музыкальной школе и посещала танцевальную секцию. Когда она повзрослела и окончила школу, то решила, что посвятит свою жизнь именно танцевальному искусству. Какое-то время Ветлицкая работала в школе танцев, а затем встретила своего первого супруга певца и артиста Павла Смеяна. Наталья вязла фамилию мужа и вместе с ним стала работать в оркестре под руководством Максима Дунаевского , а также записала множество песен, в том числе и к кинофильмам («Мэри Поппинс, до свидания!», «Поезд вне расписания»). Кроме того, Наталья успела побыть участницей таких известных групп как «Рондо» и «Мираж».

Секс-символ

В 1989 году Наталья Ветлицкая решила уйти из «Миража» и заняться самостоятельной карьерой. Интересно, что сделать именно так ей порекомендовал к тому моменту уже бывший супруг Павел Смеян. Через 3 года Ветлицкая записала свой дебютный альбом в новом качестве соло-исполнительницы «Посмотри в глаза», который стал невероятно популярен. В 90-е годы в свет вышли еще несколько ее сборников (том числе «Плейбой» и «Раба любви»), песни из которых постоянно звучали в теле и радиоэфирах. Привлекательная Наталья Ветлицкая оказалась одним из первых секс-символов российской эстрады. Звезды тех лет тоже обращали внимание на свою коллегу. Если не считать многочисленных романов, Наталья зарегистрировала официальные браки с певцом Евгением Белоусовым и моделью из клипа «Посмотри в глаза» Кириллом Кириным. Но эти отношения долго не просуществовали.

Испания

Одной из последних песен, исполненных Ветлицкой, стал хит «Пламя страсти». Это было в 2003 году в телепрограмме «Песня года». С тех пор Наталья Игоревна больше на сцене не появлялась. Ветлицкая увлеклась йогой и даже вышла замуж за своего тренера. В 40 лет певица родила дочь, которую супруги назвали Ульяной. Вместе с новорожденной семья перебралась на постоянное место жительства в Испанию. Сегодня Наталья Ветлицкая продолжает заниматься йогой и даже регулярно ездит на специальные курсы в Индию. Творчество Наталья тоже не забросила: она пишет поэзию, музицирует и рисует. Однако на публике Ветлицкая почти не показывается.