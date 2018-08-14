Успенская наняла личного повара для собаки

Королева шансона берет на гастроли не только несколько чемоданов платьев и большую группу обслуги, но и собачку, и даже холодильник с особой едой для нее.

Певица с любимым псом не расстается. "Фрэнки Джуниор-младший обожает тусоваться и путешествовать, — улыбается певица. — Поэтому я всегда вожу его с собой на гастроли. Ведь для собачки самое главное — не нервничать, чтобы всегда была рядом мама. Он всегда спит со мной, а на ручках любит сидеть у помощницы".

Режиму йоркширкского терьера певицы и той заботе, которой его окружили, можно только позавидовать. А по капризам и причудам он и вовсе переплюнет иную звезду. Например, ест песик исключительно органическую курятину, которую специально привозят на заказ из Австрии.

"Американское или французское мясо ему не нравится, не знаю, что туда колют, поэтому возим с собой еду для Фрэнки в специальном холодильнике, в морозилке, — пояснила артистка, — и свежую еду готовим ему на плите каждый день". Как сообщает газета "Мир новостей", с Успенской на гастроли часто выезжает специально обученный повар, который стряпает завтраки, обеды и ужины для любимого питомца звезды.

Многие в стране бы, наверное, хотели бы быть на месте собачки Успенской и питаться по часам здоровой едой из Альп… Но на 14 тысяч рублей пенсии или 36 тысяч зарплаты (средние по стране цифры) особо не разгонишься. Тут бы на сосиски с пельменями хватило, и то слава богу.