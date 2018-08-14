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Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
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Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой 

Дни.ру 1 час назад
Около полумиллиона "лайков" и 17 тысяч восторженных комментариев собрал пост Леры Кудрявцевой о том, что она стала мамой. Никаких подробностей радостного события телеведущая пока не сообщила. Хотя накануне в общении с поклонниками она проболталась, что улетает в Америку, где и собирается рожать.
Знакомые Кудрявцевой уверяют, что рожала она в Лос-Анджелесе, где находится престижный медцентр "Седарс-Синай". В его состав входят некоммерческая многопрофильная больница и академический научный центр здоровья. Всего в центре работают более 2 тысяч врачей, часть из которых говорят на русском языке. Также в больнице есть переводчики, говорящие в общей сложности на 45 языках.
Считается, что лучшие в Америке педиатры и акушеры сосредоточены именно здесь. А среди клиентов центра как голливудские, так и российские знаменитости. Именно там появились на свет дети Алсу, Светланы Хоркиной, Виктории Бекхэм, Кейт Хадсон, Мадонны, Пенелопы Крус
За четыре тысячи долларов (около 267 тысяч рублей) в сутки роженице предоставляется пакет услуг под названием "делюкс": отдельная трехкомнатная палата с двумя санузлами, место на парковке и личная помощница, специально нанятый шеф-повар, услуги парикмахера, маникюр и педикюр. Получается, что пятидневное пребывание здесь стоит 20 тысяч долларов (примерно 1 миллион 335 тысяч рублей).
В рождении ребенка по ту сторону Атлантики есть еще один плюс — теперь дочь Кудрявцевой автоматически стала гражданкой Америки просто по тому, что появилась на свет именно там.
После возвращения на родину в помощь по уходу за малышом Кудрявцева планирует найти няню, причем от русских категорически отказывается: мол, болтливы и навязчивы. "Свою маму хлопотами с малышом точно загружать не будет, она уже в возрасте, давление… Дочь трепетно к ней относится", — пояснила Галина Мерц, подруга семьи.
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