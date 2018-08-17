Данко отказывается платить алименты бывшей жене

Данко отказался мириться с требующей алиментов бывшей женой

Личная жизнь 49-летнего певца Данко сейчас пребывает под пристальным наблюдением, ведь недавно стало известно, что он ушел из семьи, в которой подрастают две дочери, младшая из которых имеет серьезные проблемы со здоровьем. Ее мать Наталья Устиненко пытается добиться от экс-возлюбленного алиментов, но тот утверждает, что от него требуют слишком много денег и он не всегда в состоянии совершать выплаты.

Известный певец Данко, настоящее имя которого — Александр Фадеев , вместе с нынешней избранницей Марией Силуяновой посетил шоу «Пусть говорят». В студии также появилась бывшая гражданская жена исполнителя Наталья Устиненко, которая прожила с ним около 13 лет и воспитывает двух совместных дочерей. Она утверждает, что мужчина стал равнодушным к детям, хотя младшая в связи с инвалидностью нуждается в постоянном уходе.

Youtube

Устиненко вместе со своим юристом Екатериной Гордон надеются, что ситуация завершится мирным путем и женщина сможет получать алименты в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Данко же заявил, что для него это большие деньги и он не всегда располагает ими, чтобы делать переводы. Он считает, что бывшая гражданская жена хочет получать от него средства и тратить их на свои нужды.

Youtube

Новая возлюбленная артиста — диджей и дизайнер Мария Силуянова — заявила, что ее предшественнице нужно выйти на работу и не зависеть от мужчины материально. К сожалению, программа не завершилась хэппи-эндом и Данко отказался мириться с требующей алиментов бывшей сожительницей, которая предлагала ему достичь соглашения: «Я все свои ресурсы вкладывал в Соню и Агату… Мы достаточно долго не общаемся, здесь не моя вина. Со мной перестали просто общаться… Я не могу себя навязывать… Я ей не верю! Я жду от этого человека любую подлость! Наташа и дети — это для меня разные вещи».