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Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
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Стало известно, почему Галкин никогда не изменял жене 

ИД «Собеседник» 8 часов назад
Шоумен, юморист и телеведущий 42-летний Максим Галкин всегда улыбается, искрометно шутит и излучает с экрана позитив. И при этом он остается персоной загадочной.
Физиогномист (специалист по чтению черт лица) Евгений Жилин рассказал, что может скрывать за своей маской «человек-праздник»:
— Максим Галкин по знаку зодиака — Близнецы. В этом знаке изначально заключен позитивный посыл. Максим буквально искрит своей энергией и готов делиться ею с другими. Он даже способен оказывать воздействие на окружающих на расстоянии, так как высшие силы наделили его мощной энергетикой.
Близнецы, как правило, очень обаятельны и способны при желании своим обаянием покорить любого. К тому же они вызывают большое доверие у окружающих и источают внутреннюю уверенность в себе. Очень любят, когда ими восхищаются друзья, семья, близкие люди. Мужчины-Близнецы, как правило, прекрасные папы и верные мужья.
Пугачева и Галкин вместе около 17 лет. Воспитывают 4-летних детей-двойняшек: сына Гарри и дочь Елизавету.
— Союз Максима Галкина и Аллы Борисовны Пугачевой выглядит гармоничным, — говорит Евгений Жилин. — Судя по социальным сетям, артист старается уделять больше времени детям и жене. Он с удовольствием занимается воспитанием малышей… У Галкина много поклонников. И есть те, кто жалуется: дескать, на его выступления невозможно попасть из-за баснословных цен на билеты. Скажу одно: высокая плата за его энергетику и профессионализм справедлива. Не зря же они с Пугачевой — такие разные люди — сошлись, притянулись друг к другу… Заметил тенденцию: когда Галкин выкладывает в инстаграме фотографии с отдыха, на него обрушивается шквал недовольства, он раздражает завистников. Но Максим на это не реагирует, он все равно открыт и миролюбив.
Исследуем черты подетально

1. Лицо

— У телеведущего четко выраженная треугольная форма лица. Довольно высокий лоб, очерченные скулы. Обладатели таких черт исключительно одаренны и талантливы. Обычно с возрастом их способности раскрываются все ярче и шире. Максим с детства любил пародировать друзей, учителей, знаменитых певцов и артистов. Он дебютировал на сцене, еще будучи студентом гуманитарного университета, где учился на факультете лингвистики. Пик карьеры Галкина пришелся на 2000-е годы, когда его активно стали приглашать на телепередачи: сначала как артиста-пародиста, а потом и как шоумена.

2. Глаза

— У Максима Галкина небольшие и выразительные глаза. Это свидетельствует о его пунктуальности, моральной устойчивости, твердых жизненных принципах, преданности в дружбе и любви. Но обладатели таких глаз бывают очень ревнивы, если подсознательно чувствуют свое несовершенство. И тогда они борются с этим на протяжении всей жизни, пытаясь самоутвердиться разными способами.

3. Нос

— Артисту очень повезло с аккуратным и ровным носом. Это говорит о высокой интеллектуальной составляющей личности и его интеллигентности. Заметьте, Галкин никогда ни о ком плохо не говорит, не критикует коллег. Если в его жизни и случаются конфликты, то он умело сглаживает острые углы, находит компромисс. Только на первый взгляд его можно назвать эмоциональным. Но на самом деле он очень спокойный. Видно, что в его душе царит гармония.

4. Губы

— Еще Аристотель говорил, что по форме рта можно судить о внутренней энергии человека. Уголки губ Максима слегка приподняты. Такое впечатление, что он постоянно улыбается. Это так и есть. Он по своей сути оптимист, любит жизнь и уверенно двигается по своему пути, зная, чего хочет. Люди к нему тянутся, но он очень избирателен. Интуитивно чувствует, кто «его» человек, а с кем надо попрощаться. Обратим внимание на то, что его верхняя губа тоньше нижней. Обычно про таких мужчин говорят, что они непостоянны в отношениях. Но это не про Максима. Могу точно сказать, что он никогда не изменял жене.
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