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Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
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Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове 

Дни.ру 13 часов назад
Ольга Бузова тяжело переживала предательство мужа Дмитрия Тарасова, даже после развода певица не могла подавить свои чувства. Лишь спустя год ведущая "Дома-2" заявила, что готова к новым отношениям. Однако до сих пор при упоминании бывшего супруга Ольга меняется в лице.
Перед стартом нового проекта "Замуж за Бузову", в котором певица будет искать свою любовь, Ольга дала интервью. На этот раз увильнуть от вопроса о Тарасове Бузова не смогла.
"Я не люблю больше этого человека. Это я знаю точно", — призналась Ольга, добавив, что развод больно по ней ударил и вряд ли она еще раз переживет предательство со стороны любимого.
Певица сначала изменилась в лице, пыталась отвести глаза в сторону, стала слегка подергиваться, а потом и вовсе едва не разрыдалась. Поняв, что может заплакать, Ольга решила скрыть свою боль смехом. Вышло очень не естественно.
После этого о предательстве близкого человека Бузова говорить отказалась. Поклонники Ольги решили, что даже спустя почти два года певица испытывает боль.
Как писали Dni.Ru, брак Бузовой и Тарасова официально расторгнут в декабре 2016 года. Певица и футболист были вместе четыре года, а потом Ольга узнала, что муж ей изменяет с молоденькой моделью. Сам спортсмен опровергал все слухи об изменах, однако вскоре женился на той самой девушке, которую считали разлучницей. 10 июля 2018 года у Тарасова родилась дочь.
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