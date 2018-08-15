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Лопес надела блузу не по размеру и показала грудь
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Лопес надела блузу не по размеру и показала грудь 

Журнал ОК! 10 минут назад
Фото: @jlo
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес претендуют стать самой стильной звездной парой. Американский бейсболист и голливудская актриса, певица часто подбирают луки в одном стиле. Сегодня, например, они выбрали ретро.
Дженнифер и Алекс выглядели как настоящая пара из фильма про 80-е — 90-е «Афера по-американски». Спортсмен был в строгом полосатом темно-синем костюме с серым галстуком, а его возлюбленная в широких брюках голубого цвета с ремнем Gucci и лимонно-зеленой блузе.
Все бы ничего, но красивая вещь с воротником от Gucci оказалась звезде не по размеру — блуза между пуговицами на груди предательски распахнулась. Ну а папарацци это, конечно же, успели запечатлеть.
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