Лопес надела блузу не по размеру и показала грудь

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес претендуют стать самой стильной звездной парой. Американский бейсболист и голливудская актриса, певица часто подбирают луки в одном стиле. Сегодня, например, они выбрали ретро.

Дженнифер и Алекс выглядели как настоящая пара из фильма про 80-е — 90-е «Афера по-американски». Спортсмен был в строгом полосатом темно-синем костюме с серым галстуком, а его возлюбленная в широких брюках голубого цвета с ремнем Gucci и лимонно-зеленой блузе.

Все бы ничего, но красивая вещь с воротником от Gucci оказалась звезде не по размеру — блуза между пуговицами на груди предательски распахнулась. Ну а папарацци это, конечно же, успели запечатлеть.