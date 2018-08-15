Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала

Экс-ведущая "Орла и решки" выложила в своем блоге обложку журнала Glamour и поделилась эмоциями по поводу появления своей фотографии в этом глянцевом издании. Оказывается, Регина давно мечтала стать главной героиней гламурного журнала. Однако не все подписчики телеведущей разделили ее радость, были и те, кому фотография не понравилась. Они оставили негативные комментарии, несмотря на то, что в подписи к фото Регина предложила всем рассказать, за что им нравится обложка.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 14 Авг 2018 в 6:26 PDT

"Если бы еще лет 15 назад мне кто-то сказал, что мое фото будет на обложке журнала #Glamour, я бы не поверила и наверное считала бы это невозможным. Вот вам пример того, что мысль материальна! Ставьте цель, определяйте метод достижения, преодолевайте препятствия!)", — подписала снимок телеведущая.

"Вы, конечно, красавица, но вот низ живота виден как-то неудачно…как будто не хватает какой-то детали одежды…",

"Без юбки, без штанов. В следующий раз тогда уж и без колготок давай и белья. Ноги раздвинь еще, все равно же напишут, что красивая и милая",

"Костю зачет, но поза странная, как это фоторедактор не заметил, что подкладка пиджака выглядит как трусы…"

"Фото действительно крайне неудачное (ноги будто от бабушки 70 летней). Регина как так? Такую красоту и так испортили…".

В журнале Регина дала большое интервью, в котором рассказала, как объездила весь мир вместе с передачей "Орел и решка", каких разных людей она встречала в самых разных уголках планеты, а также поделилась, зачем устраивает у себя в Instagram-блоге "день срача" для хейтеров.