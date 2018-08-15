Пригожин рассказал о пополнении в семье

Знаменитая чета часто наведывается в свои апартаменты на берегу Женевского озера. Там звезды спасаются от суеты мегаполиса и назойливого внимания поклонников. Тем не менее Иосиф и Валерия планировали продать строение, но позже передумали.

Теперь певица и продюсер делают капитальный ремонт и перепланировку. Пригожин отмечает, что им захотелось освежить интерьер, к тому же скоро они планируют появиться там в расширенном составе.

"Поэтому в первую очередь собираемся обустраивать детскую комнату, чтобы было все необходимое — кроватки, пеленальные столики, игрушки. Уже присматриваем мебель. Тут же невероятная природа, воздух, лес. Это пойдет на пользу малышу",

Знаменитая чета собирается привезти с собой в Швейцарию маленького племянника.

"Мы с Лерой обожаем нянчиться. Пока возимся с сынишкой моего брата, который появился на свет два месяца назад",

— отметил продюсер.

По словам Пригожина, мальчишка очень спокойный, поэтому почти не доставляет хлопот.

"Беру его на руки и чувствую себя снова молодым отцом. Я и жена очень хотим деток. Пока Господь не дал, но не теряем надежды",

— признался супруг певицы журналистам StarHit

Напомним, что Валерии удалось забеременеть в 2014 году. Однако на втором месяце у нее случился выкидыш — виной стала вирусная инфекция. Идею искусственного оплодотворения Валерия не принимала — заявляла, что все должно произойти естественным путем.

Добавим, что супруги воспитывают троих детей Валерии от предыдущего брака. Также у продюсера есть сын и две дочери.