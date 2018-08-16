Матильда Шнурова показала всем документы о разводе

Шнуров снова холостяк: теперь официально. Бывшая жена популярного артиста опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте недвусмысленную фотографию. Экс-супруга показала всем свидетельство о расторжении брака с Сергеем Шнуровым:

@matilda.shnurova

Матильда решила, что таким образом она прекратит пересуды и домыслы окружающих о том, как же бывшие супруги поделили имущество. Шнурова отметила, что раздел нажитого не вызвал споров: Матильда и Сергей разделили все по обоюдному согласию.

Тем временем сам артист от комментариев воздержался. В соцсетях он лишь опубликовал видеозапись, на которой видно, что артист на большой скорости рассекает водную гладь, лежит под палящим солнцем и наслаждается моментом.