Мария Кожевникова рассказала о своей зависимости

Актриса Мария Кожевникова опубликовала случайное фото в Инстаграм, на котором она сидит на железных ступеньках и разговаривает по телефону. Актриса с горечью констатировала факт того, что у нее есть зависимость от телефона.

Мария заметила, что без смартфона в руках она чувствует себя неполноценной и немного боится этого ощущения. Кожевникова спросила читателей, не одинока ли она со своей зависимостью.

Поклонники успокоили актрису и рассказали, что в настоящее время зависимость от гаджетов есть практически у каждого, ведь именно через телефон можно общаться, работать и развлекаться. При этом многие фанаты откровенно сказали, что хотели бы перебороть зависимость и жить нормальной жизнью.