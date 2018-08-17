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Кожевникова рассказала о своей зависимости
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Мария Кожевникова рассказала о своей зависимости 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Актриса Мария Кожевникова опубликовала случайное фото в Инстаграм, на котором она сидит на железных ступеньках и разговаривает по телефону. Актриса с горечью констатировала факт того, что у нее есть зависимость от телефона.
Мария заметила, что без смартфона в руках она чувствует себя неполноценной и немного боится этого ощущения. Кожевникова спросила читателей, не одинока ли она со своей зависимостью.
Поклонники успокоили актрису и рассказали, что в настоящее время зависимость от гаджетов есть практически у каждого, ведь именно через телефон можно общаться, работать и развлекаться. При этом многие фанаты откровенно сказали, что хотели бы перебороть зависимость и жить нормальной жизнью.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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