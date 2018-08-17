Ещё
СМИ: Алена Водонаева ждет ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Навка упала на льду из-за Киркорова
Навка упала на льду из-за Киркорова

СМИ: Алена Водонаева ждет ребенка 

WMJ.ru 8 минут назад
Фото: WMJ.ru
Похоже, 36-летняя телеведущая Алена Водонаева ждет второго ребенка!
Супруг звезды реалити Алены Водонаевой Алексей Косинус, с которым она обвенчалась в Лас-Вегасе менее месяца назад, во время своего концерта в Нижнем Новгороде проговорился о скором пополнении в семье. Любимой супруге он посвятил песню, отметив, что скоро она подарит ему ребенка.
"Да, он так и сказал: "Для моей любимой беременной жены". Я думала, ослышалась, но нет", — цитирует портал Uznayvse поклонницу музыканта.
Если это не шутки, для Косинуса ребенок будет первым. Алена Водонаева уже воспитывает 7-летнего сына Богдана, рожденного в отношениях с бизнесменом Алексеем Малакеевым.
WMJ.ru: последние новости
«Перестаньте искать счастье, оно само вас найдет»: Стеша Маликова поделилась правилами жизни 43-летняя Анджелина Джоли госпитализирована из-за психического расстройства Друг Сергея Шнурова намекнул, что у артиста есть новая возлюбленная и она «бомба»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навка упала на льду из-за Киркорова
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Подросток потратил £15000, чтобы стать девушкой
Данко отказывается платить алименты бывшей жене
Видео
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение