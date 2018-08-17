СМИ: Алена Водонаева ждет ребенка

Супруг звезды реалити Алены Водонаевой Алексей Косинус , с которым она обвенчалась в Лас-Вегасе менее месяца назад, во время своего концерта в Нижнем Новгороде проговорился о скором пополнении в семье. Любимой супруге он посвятил песню, отметив, что скоро она подарит ему ребенка.

"Да, он так и сказал: "Для моей любимой беременной жены". Я думала, ослышалась, но нет", — цитирует портал Uznayvse поклонницу музыканта.

Если это не шутки, для Косинуса ребенок будет первым. Алена Водонаева уже воспитывает 7-летнего сына Богдана, рожденного в отношениях с бизнесменом Алексеем Малакеевым.