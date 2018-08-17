Ксения Бородина похвасталась семейным луком

Ксения Бородина разместила в Инстаграме фото с дочерями, девочки позируют на фоне паркового пейзажа. Все семейство оделось в летние платьица с яркими принтами.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 16 Авг 2018 в 3:42 PDT

Образы маленьких принцесс получились очень оригинальными. Старшая, красавица Мари — задумчивая скромница с загадочной улыбкой. Младшая, забавная милашка Теона — забавная озорница, которая от души хохочет и радуется жизни. У каждой свой характер. Подписчики назвали их «школьницей и шкодницей».

Снимок очень активно комментируют. Поклонники восхищаются девочками и их нарядами, не забывая похвалить и маму.