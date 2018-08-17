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Ксения Бородина похвасталась семейным луком
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Ксения Бородина похвасталась семейным луком 

Russianshowbiz.info 17 августа 2018
Фото: @borodylia
Ксения Бородина разместила в Инстаграме фото с дочерями, девочки позируют на фоне паркового пейзажа. Все семейство оделось в летние платьица с яркими принтами.
Образы маленьких принцесс получились очень оригинальными. Старшая, красавица Мари — задумчивая скромница с загадочной улыбкой. Младшая, забавная милашка Теона — забавная озорница, которая от души хохочет и радуется жизни. У каждой свой характер. Подписчики назвали их «школьницей и шкодницей».
Снимок очень активно комментируют. Поклонники восхищаются девочками и их нарядами, не забывая похвалить и маму.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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