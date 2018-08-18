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Волочкова раскрыла свой главный секрет
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Волочкова раскрыла свой главный секрет 

Дни.ру 9 часов назад
Анастасия Волочкова продолжает радовать публику своими фотографиями с раздвинутыми ногами и делиться своими ценными мыслями о жизни. Балерина решила раскрыть один из главных своих секретов.
По словам Даны Борисовой Андрей Малахов и команда передачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" сняли разоблачительный выпуск об Анастасии Волочковой. Ведущая пообещала, что в студии будет раскрыта жуткая тайна балерины и вещи, которые ей даже стыдно озвучивать.
Впрочем, многие как поклонники, так и недоброжелатели балерины считают, что ее главный секрет — это технология фирменного шпагата, видом которого Анастасия Волочкова эпатирует публику уже который год. Эту тайну она раскрыла на своей странице в Instagram, не прибегая к помощи телевидения.
"Я, конечно, могу поделиться секретами растяжки.. 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — пообещала балерина под фотографией, на которой она оседлала шпагатом большое дерево. "Но важно трудолюбие, усидчивость, дисциплина и профессионализм. 💃🏼",
— заметила балерина.

Я, конечно, могу поделиться секретами растяжки.. 😉 Но важно трудолюбие, усидчивость, дисциплина и профессионализм. 💃🏼 Тут есть нюансы.. Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц, — надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш. 👍🏼🌺 А нужен ли он вам?.. Растягивайте лучше удовольствие, доброту, радость и, если получится, -время… #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #domesmiramare #corfu #domesresortsru #luxuryholidays #luxury #travel #greece #domesresorts

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Она намекнула, что повторить ее фирменный шпагат сможет только тот, кто полностью повторит ее непростой жизненный путь.
"Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц, — надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш. 👍🏼🌺",
— уверена Анастасия Волочкова.
Также она предположила, что не многим вообще понадобится такая растяжка и возможность раскинуть ноги в любом месте. "Растягивайте лучше удовольствие, доброту, радость и, если получится, -время…", — философски заметила балерина.
Напомним, ранее Дана Борисова на своей странице в Instagram анонсировала скандальный выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".
"Это 💣Такого о поведении #волочкова 🙈вы даже в страшном сне НЕ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 😁 🍷 Некоторые вещи, которые выяснились, мне стыдно даже озвучивать 😲",
— призналась она.
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