Волочкова раскрыла свой главный секрет 

"Я, конечно, могу поделиться секретами растяжки.. 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — пообещала балерина под фотографией, на которой она оседлала шпагатом большое дерево. "Но важно трудолюбие, усидчивость, дисциплина и профессионализм. 💃🏼",
Я, конечно, могу поделиться секретами растяжки.. 😉 Но важно трудолюбие, усидчивость, дисциплина и профессионализм. 💃🏼 Тут есть нюансы.. Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц, — надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш. 👍🏼🌺 А нужен ли он вам?.. Растягивайте лучше удовольствие, доброту, радость и, если получится, -время… #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #domesmiramare #corfu #domesresortsru #luxuryholidays #luxury #travel #greece #domesresorts
"Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц, — надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш. 👍🏼🌺",
"Это 💣Такого о поведении #волочкова 🙈вы даже в страшном сне НЕ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 😁 🍷 Некоторые вещи, которые выяснились, мне стыдно даже озвучивать 😲",