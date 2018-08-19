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Бузову сняли танцующей в микробикини
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Бузова станцевала в микробикини 

Рамблер 5 часов назад
Ольга Бузова не перестает волновать публику и своих подписчиков в частности.
Помимо огромного количества концертов, появления в эфирах "Дома-2" и выпуска новых треков, Ольга частенько светится в компании поп-короля нашей эстрады Филиппа Киркорова, что дает девушке несомненные "плюсики" к популярности. Теперь же Оля решила порадовать своих фанатов довольно откровенным видео. Ведущая и артистка решила станцевать на камеру в микробикини, едва прикрывавшем тело звезды.
Ролик за сутки набрал больше миллиона просмотров. Видео было снято во время гастрольного тура по Крыму.
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