Бузову сняли танцующей в микробикини

Бузова станцевала в микробикини

Ольга Бузова не перестает волновать публику и своих подписчиков в частности.

Помимо огромного количества концертов, появления в эфирах "Дома-2" и выпуска новых треков, Ольга частенько светится в компании поп-короля нашей эстрады Филиппа Киркорова , что дает девушке несомненные "плюсики" к популярности. Теперь же Оля решила порадовать своих фанатов довольно откровенным видео. Ведущая и артистка решила станцевать на камеру в микробикини, едва прикрывавшем тело звезды.

Ролик за сутки набрал больше миллиона просмотров. Видео было снято во время гастрольного тура по Крыму.