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Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
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Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры 

Рамблер 8 часов назад
Бюстгальтер вошёл в обиход в конце 19 века, заменив тугой корсет. С того момента отношения женщин к этому предмету одежды всегда было неоднозначным: кто-то чувствует себя без него некомфортно, другие же категорически отказываются надевать его. Эти знаменитости предпочитают обходиться без бюстгальтера и в обычной жизни, и на красной дорожке.
1. Дженнифер Лоуренс. Сегодняшняя любимица Голливуда не стесняется появляться в открытых платьях, подразумевающих отсутствие нижнего белья, на торжественных мероприятиях.
2. Ким Кардашьян. Девушка с выдающимися формами не считает нужным скрывать достоинства. Даже рождение детей не избавило Ким от привычки делать фото в стиле «ню» и почти открыто демонстрировать грудь.
3. Миранда Керр. Модель уж довольно долго сотрудничает с брендом Victoria's Secret, который производит премиальное нижнее бельё. Возможно, на работе Миранда настолько устаёт от бюстгальтеров, что в обычной жизни отказывается от них.
4. Гвинет Пэлтроу. Актриса публично отказалась носить бюстгальтер, поскольку уверена, что его ношение ведёт к раку груди.
5. Рианна. Барбадосская красотка росла истинным сорванцом и терпеть не могла девчачьи наряды. Очевидно, нелюбовь к бюстгальтерам идёт из самого детства.
Женский форум2
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