Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры

Бюстгальтер вошёл в обиход в конце 19 века, заменив тугой корсет. С того момента отношения женщин к этому предмету одежды всегда было неоднозначным: кто-то чувствует себя без него некомфортно, другие же категорически отказываются надевать его. Эти знаменитости предпочитают обходиться без бюстгальтера и в обычной жизни, и на красной дорожке.

1. Дженнифер Лоуренс . Сегодняшняя любимица Голливуда не стесняется появляться в открытых платьях, подразумевающих отсутствие нижнего белья, на торжественных мероприятиях.

2. Ким Кардашьян . Девушка с выдающимися формами не считает нужным скрывать достоинства. Даже рождение детей не избавило Ким от привычки делать фото в стиле «ню» и почти открыто демонстрировать грудь.

3. Миранда Керр . Модель уж довольно долго сотрудничает с брендом Victoria's Secret, который производит премиальное нижнее бельё. Возможно, на работе Миранда настолько устаёт от бюстгальтеров, что в обычной жизни отказывается от них.

4. Гвинет Пэлтроу . Актриса публично отказалась носить бюстгальтер, поскольку уверена, что его ношение ведёт к раку груди.