Ещё
Как время изменило знаменитостей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как время изменило знаменитостей 

Рамблер 8 часов назад
Жизнь знаменитостей проходит под прицелом камер. Звёзды постоянно должны помнить, что папарацци могут заснять их в любой момент, будь то появление на громкой кинопремьере или поход в магазин. Поклонники без устали следят за буднями любимцев и наблюдают изменения во внешности, в том числе и возрастные. Возможно, взросление и старение знаменитостей напоминает фанатам, что эта участь не минует никого. Как изменились наши кумиры с течением лет?
1. Михаил Боярский, 68 лет.
2. Микки Рурк, 65 лет.
3. Наталья Варлей, 71 год.
4. Юрий Шатунов, 44 года.
5. Сильвестр Сталлоне, 72 года.
6. Сэмюэл Л. Джексон, 69 лет.
7. Сергей Жигунов, 55 лет.
8. Роберт Дауни-младший, 53 года.
9. Мадонна, 60 лет.
10. Роберт де Ниро, 75 лет.
11. Алла Пугачёва, 69 лет.
12. Морган Фримен, 81 год.
13. Мэл Гибсон, 62 года.
14. Шэрон Стоун, 60 лет.
15. Джонни Депп, 55 лет.
16. Джон Траволта, 64 года.
17. Жан-Клод Ван Дамм, 57 лет.
18. Джеки Чан, 64 года.
19. Мик Джаггер, 75 лет.
20. Джек Николсон, 81 год.
21. Дастин Хоффман, 81 год.
22. Дольф Лундгрен, 60 лет.
23. Клинт Иствуд, 88 лет.
24. Брюс Уиллис, 63 года.
Женский форум3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От чего зависит продолжительность жизни мужчины1
Бузову сняли танцующей в микробикини114
«Она вернулась ко мне без одежды»35
Что говорят о человеке его фото в соцсетях
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки8
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:04
Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
Любовь Звёзды
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
05:59
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
Звёзды Красота
05:12
Что вы не знали о женском теле
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение