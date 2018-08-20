Как время изменило знаменитостей 

Жизнь знаменитостей проходит под прицелом камер. Звёзды постоянно должны помнить, что папарацци могут заснять их в любой момент, будь то появление на громкой кинопремьере или поход в магазин. Поклонники без устали следят за буднями любимцев и наблюдают изменения во внешности, в том числе и возрастные. Возможно, взросление и старение знаменитостей напоминает фанатам, что эта участь не минует никого. Как изменились наши кумиры с течением лет?
1. Михаил Боярский, 68 лет.
2. Микки Рурк, 65 лет.
3. Наталья Варлей, 71 год.
4. Юрий Шатунов, 44 года.
5. Сильвестр Сталлоне, 72 года.
6. Сэмюэл Л. Джексон, 69 лет.
7. Сергей Жигунов, 55 лет.
8. Роберт Дауни-младший, 53 года.
9. Мадонна, 60 лет.
10. Роберт де Ниро, 75 лет.
11. Алла Пугачёва, 69 лет.
12. Морган Фримен, 81 год.
13. Мэл Гибсон, 62 года.
14. Шэрон Стоун, 60 лет.
15. Джонни Депп, 55 лет.
16. Джон Траволта, 64 года.
17. Жан-Клод Ван Дамм, 57 лет.
18. Джеки Чан, 64 года.
19. Мик Джаггер, 75 лет.
20. Джек Николсон, 81 год.
21. Дастин Хоффман, 81 год.
22. Дольф Лундгрен, 60 лет.
23. Клинт Иствуд, 88 лет.
24. Брюс Уиллис, 63 года.