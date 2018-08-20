Как время изменило знаменитостей

Жизнь знаменитостей проходит под прицелом камер. Звёзды постоянно должны помнить, что папарацци могут заснять их в любой момент, будь то появление на громкой кинопремьере или поход в магазин. Поклонники без устали следят за буднями любимцев и наблюдают изменения во внешности, в том числе и возрастные. Возможно, взросление и старение знаменитостей напоминает фанатам, что эта участь не минует никого. Как изменились наши кумиры с течением лет?

8. Роберт Дауни-младший, 53 года.