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Самые красивые первые леди мира
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Самые красивые первые леди мира 

Рамблер 7 часов назад
Первые леди интересны публике не меньше, чем главы государств. К ним приковано внимание журналистов, на них ориентируются модницы, их поведение обсуждают сплетники. Эти первые леди — несомненные красавицы, которые могут конкурировать со звёздами Голливуда и именитыми певцами.
1. Мишель Обама сегодня уже экс-первая леди США, но в своё время журнал Forbes признал её самой влиятельной супругой президента. Мишель слыла отзывчивой, простой в общении и понимающей женщиной, чем и покорила простых американцев.
2. Анхелика Ривера — мексиканская актриса и певица. В 2010 году она вышла замуж за губернатора штата Мехико Энрике Пенья, который с 2012 года является президентом страны. Кстати, став первой леди, Анхелика не оставила карьеру и по-прежнему продолжает сниматься в сериалах.
3. Рания аль-Абдулла, королева Иордании, в 2011 году была признана самой красивой первой леди в мире, а итальянский модельер Джорджо Армани названию королеву Ранию своей главной музой.
4. Мелания Трамп, супруга действующего американского президента, — одна из самых ярких женщин в политике. Мелания начинала как фотомодель, и сейчас, к 48 годам, она не только остаётся элегантной красавицей, но и является образцом для подражания для сотен тысяч женщин по всему миру.
Женский форум
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