Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем

Звезда с самой некрасивой грудью появилась в «голом платье»

Эта блондинка после роли в фильме «Американский пирог» стала настоящим секс-символом. Приглашения на съемки, фотосессии в модных журналах, участие в рекламе, море внимания со стороны мужчин… Но эта популярность и желание всеми способами подчеркнуть свою красоту сыграли с Тарой злую шутку. Звезда решилась на пластическую операцию, чтобы увеличить и немного исправить форму груди. И стала жертвой неудачного вмешательства.

В итоге даже повторные операции не смогли улучшить ситуацию. Бюст актрисы превратился в ассиметричные «блинчики». И сейчас она возглавляет рейтинги звезд с самой некрасивой грудью. Но это ее не смущает, и Тара Рид как и много лет назад щеголяет в прозрачных нарядах, которые лишь подчеркивают ее несовершенства.

В очередной раз она поразила своей смелостью на премьере боевика «Последний акулий торнадо: как раз вовремя». Тара играет в фильме одну из главных ролей, и на красной дорожке решила блеснуть, как истинная звезда. Но получилось это у нее не очень. Все же наряд был выбран неудачно: Рид не помешало бы корректирующее белье.

К сожалению, Рид — не единственная голливудская знаменитость, которая сталкивается с такой проблемой. Многие звезды по разным причинам не могут похвастать идеальным бюстом.