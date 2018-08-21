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Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем
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Звезда с самой некрасивой грудью появилась в «голом платье» 

WDay.ru 12 часов назад
Тара Рид, похоже, совсем не стесняется своих форм.
Эта блондинка после роли в фильме «Американский пирог» стала настоящим секс-символом. Приглашения на съемки, фотосессии в модных журналах, участие в рекламе, море внимания со стороны мужчин… Но эта популярность и желание всеми способами подчеркнуть свою красоту сыграли с Тарой злую шутку. Звезда решилась на пластическую операцию, чтобы увеличить и немного исправить форму груди. И стала жертвой неудачного вмешательства.
В итоге даже повторные операции не смогли улучшить ситуацию. Бюст актрисы превратился в ассиметричные «блинчики». И сейчас она возглавляет рейтинги звезд с самой некрасивой грудью. Но это ее не смущает, и Тара Рид как и много лет назад щеголяет в прозрачных нарядах, которые лишь подчеркивают ее несовершенства.
В очередной раз она поразила своей смелостью на премьере боевика «Последний акулий торнадо: как раз вовремя». Тара играет в фильме одну из главных ролей, и на красной дорожке решила блеснуть, как истинная звезда. Но получилось это у нее не очень. Все же наряд был выбран неудачно: Рид не помешало бы корректирующее белье.
К сожалению, Рид — не единственная голливудская знаменитость, которая сталкивается с такой проблемой. Многие звезды по разным причинам не могут похвастать идеальным бюстом.
Например, Виктория Бекхэм в прошлом тоже не раз вставляла имплантаты, но потом одумалась и отказалась от них. А ее собственная грудь выглядит как у подростка, когда бюст только формируется.
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